Hallituksen päätös puhuttaa – ylioppilaskirjoitusten 5 ensimmäistä koetta voivat jatkossa olla maksullisia

Hallitus päätti alkuviikon kehysriihessään, että oppivelvollisuuslaissa tarkoitettu maksuton oppimateriaali rajataan sen kalenterivuoden loppuun, jonka kuluessa opiskelija täyttää 18 vuotta.

Päätöksellä on vaikutuksensa myös maksuttomuuteen koulumatkoissa.

Kehysriihen taustamateriaaleista on luettavissa, että asia koskee niin ikään ylioppilaskirjoituksia, jotka nekin muuttuisivat maksullisiksi viiden ensimmäisen kokeen osalta, mikäli ikäraja on tullut täyteen. Asia on herättänyt hämmennystä ja keskustelua muun muassa viestipalvelu X:ssä.

Kun oppivelvollisuutta hiljattain laajennettiin, oppivelvollisuuden piirissä olevat ovat voineet osallistua viiteen ensimmäiseen kokeeseen (koskien myös hylättyjen uusimista) maksutta ja muista kokeista on peritty maksu. Jatkossa siis ne kokeet, jotka suoritetaan hallituksen määräämän ikärajan jälkeen, olisivat maksullisia.

HALLITUKSEN oppimateriaalipäätös nousi tänään esiin myös eduskunnan kyselytunnilla.

Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Inka Hopsu sanoi, että kehysriihimateriaalin saavuttua hän ajatteli, “että nyt on käynyt hallituksella kämmi”, kun toisen asteen maksuton materiaali rajattiin vain 18 ikävuoteen asti.

– Miten ajattelette toteuttaa sen, että abiturienteiltä kerätään tietokoneet pois, katkaistaan lisenssit juuri siinä kohtaa, kun pitäisi opiskella ylioppilaskirjoituksiin. Hirveä byrokratia sinne kouluihin. Eikö juuri siitä pitänyt karsia, tämmöisestä turhasta hallinnosta. Sama koskee ammatillista koulutusta. Materiaalit pitäisi viimeisenä opintovuonna kerätä pois, tai jos olet sattunut kertaamaan opintoja jossakin peruskouluvaiheessa tai olet mahdollisesti aloittanut kouluvuoden myöhässä, sitten maksat opinnoista pari vuotta. Vai onko kuitenkin ajatus, että kunnat sitten viime kädessä kompensoivat tämän ja silloin se leikkaus osuukin varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen, johon te olette luvanneet olla koskematta? Hopsu kysyi.

Hänelle vastasi opetusministeri Anna-Maja Henriksson (r.).

Hän kertasi, että tällä hetkellä ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen maksuttomuus päättyy sinä vuonna, jona opiskelija on täyttänyt 20 vuotta. Ikärajan laskun hän sanoi olevan säästötoimi.

– Se on rehellistä sanoa, että se on säästötoimenpide. Tässä on varmasti nyt myös syytä katsoa asiaa niin, että eihän tässä ole tarkoitus viedä keneltäkään tietokonetta pois kesken ylioppilaskirjoitusten. Ei ole tarkoitus tehdä näin. Tämäkin asia menee nyt valmisteluun ja muutos ei missään nimessä tule pakottamaan koulutuksen järjestäjiä keräämään näitä tietokoneita kesken tutkinnon suorittamisen. Se on aivan selvä asia, Henriksson sanoi.

LUKIOKOULUTUKSEN ja ammatillisen koulutuksen osasto ylijohtaja Petri Lempinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä vahvistaa Demokraatille sen, että hallituksen päätöksen mukaan maksullisuus koskisi myös esimerkiksi viittä ensimmäistä ylioppilaskirjoitusta sikäli, kun uusi tuleva 18 vuoden ikäraja on tullut opiskelijalla täyteen.

– Tämmöinen päätös on tehty ja sen päätöksen mukaisesti tapahtuu rahoituksen vähennystä. Sillä tavalla pykäliä tullaan muuttamaan, Lempinen toteaa.

– Tällä hetkellä kaikki materiaalit ovat maksuttomia sen vuoden loppuun, kun opiskelija täyttää 20 vuotta niin ammatillisessa koulutuksessa kuin lukiossa. Nyt ylioppilaskirjoituksissa tutkintomaksu viidestä pakollisesta kokeesta sisältyy maksuttomuuteen. Olen ymmärtänyt, että jatkossa vain uusien ikään liittyvien aikamäärien sisällä suoritetut pakolliset kokeet olisivat maksuttomia.

Jatkossa oppilailla saattaisi olla osa ylioppilaskokeista maksuttomia ja osa maksullisia.

– Juuri näin. Ja näinhän se tälläkin hetkellä on, jos kirjoittaa enemmän kuin viisi ainetta.

Kysyttäessä koskisiko oppimateriaalin maksuttomuuteen tuleva muutos vasta niitä, jotka aloittavat koulunsa hallituksen päätöksen voimaantulon jälkeen vai jo toisella asteella aloittaneita, Lempinen toteaa, että asian valmistelua ei ole käynnistetty vielä.

– Kyllä tässä on vielä yksityiskohtia, joita selvitetään. Meillä on käytännössä sama materiaali käytössä kuin esimerkiksi toimittajilla. Ihan kaikki yksityiskohdat eivät ole tiedossa. Mutta määrärahaleikkauksia, joita tähän kohdistuu, tulee jo ensi vuodesta alkaen. Siitä voisi ajatella, että tämä on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. tammikuuta 2025 eli silloin päätös koskisi myös niitä opiskelijoita, jotka jatkavat (toisella asteella aloittamiaan) opintoja.

Ylioppilastutkintoja koskien ikärajamuutos on tulossa voimaan vasta syyslukukaudesta 2025, muutoin se alkaisi vaikuttaa vuoden 2025 alusta.

Voiko tästä tulla yhdenvertaisuusongelmia, että joillakin lukio tai ammattikoulu tulee kalliimmaksi kuin toisella?

– Varmasti voi tulla. Näin on ollut ennen vanhaankin, että eri kouluissa on saattanut olla erihintaisia materiaaleja. Sitten tietenkin on iso kysymys, miten koulutuksen järjestäjät aikovat toimeenpanna esitystä eli pyytävätkö he vaikkapa palauttamaan ikärajan tullen joitakin materiaaleja tai esimerkiksi millaisia digikirjojen lisenssejä heillä on. Kaikella tällä on tietysti vaikutusta yksittäiseen opiskelijaan. Siinä varmasti tulee olemaan koulutuksen järjestäjästä riippuvaa vaihtelua.

Eli vähän riippuu kouluista ja kunnista, mitä esimerkiksi läppärille tehdään, kerätäänkö se pois vai mitä tapahtuu?

– Kyllä. Näin voisin olettaa. Eihän se tarkoituksenmukaista ole kerätä kesken kaiken pois, koska ei niitä silloin seuraavana keväänä kukaan muu voi käyttää kuitenkaan. Mutta en voi sanoa sillä tavalla, että niitä ei pitäisi kerätä tai ministeriö ei voi ohjeistaa, kun tällainen päätös on tehty.

Opetusministeri Anna-Maja Henriksson ei ehtinyt kyselytunnin jälkeen muilta kiireiltään antaa kommentteja Demokraatille.

Näin kehysriihessä päätettiin:

“Rajataan oppivelvollisuuslaissa tarkoitettu maksuton oppimateriaali (ml. YO-kokeen 5 ensimmäistä koetta) sen kalenterivuoden loppuun, jonka kuluessa opiskelija täyttää 18 vuotta.”

Uutista täydennetty kello 19.02 tuoreella tiedolla, jonka mukaan ylioppilastutkintoja koskien oppimateriaalien maksuttomuuteen liittyvä ikärajamuutos on tulossa voimaan vasta syyslukukaudesta 2025, muilta osin muutos alkaisi vaikuttaa vuoden 2025 alusta. Uutista täydennetty kello 19.11 myös tiedolla, jonka mukaan päätöksellä on vaikutuksensa myös maksuttomuuteen koulumatkoissa.