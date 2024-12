Hallituksen pakka pahasti sekaisin, Juuso täsmentää puheitaan – Wickström toivoo, että sairaalapaketti puidaan viikonloppuna

Yle kertoi tänään, että sairaaloiden päivystyspalveluiden supistuksiin saattaa sittenkin tulla vielä muutoksia. Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson (ps.) mukaan Oulaskankaan yöpäivystyksen lopettamista katsotaan vielä uudelleen. Simo Alastalo ja Johannes Ijäs

– Tämä tuntuu nyt olevan kompastuskivi ja ja totta kai vielä katsomme sitä uudestaan, että onko sille mahdollista tässä vaiheessa jotakin tehdä, Juuso sanoi aiemmin Ylelle.

Juuso sanoi samassa yhteydessä, että esitystä sairaaloiden päivystyspalveluiden supistuksista ei voida enää muuttaa. Pohjois-Pohjanmaalla Oulaisissa sijaitsevan Oulaskankaan yöpäivystyksen säilyttämisellä voitaisiin tarkoittaa uutta hallituksen esitystä sen jälkeen, kun eduskunnassa oleva sairaalaverkkoesitys on hyväksytty, Juuson esikunnasta puolestaan pohdittiin.

Juuso antoi ymmärtää Ylelle myös, että keskustelut Oulaskankaan yöpäivystyksestä ovat kesken.

– Ennen kaikkea hallituspuolueiden kesken, hän tähdensi.

Kun Demokraatti kysyi asiasta kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajalta Matias Marttiselta, tämä ei kuitenkaan ollut lainkaan tietoinen siitä, että hallituksessa olisi puhuttu Oulaskangasta koskevasta uudesta esityksestä sairaalaverkkoesityksen hyväksymisen jälkeen.

Juuson ulostulo yllätti myös hallituspuolue RKP:n.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ei tänään kommentoinut Demokraatille Juuson puheita Oulaskankaasta.

SAAGA on sittemmin jatkunuyt. Iltapäivällä Juuso palasi asiaan viestipalvelu X:ssä.

– Oulaskankaan perusterveydenhuollon yöpäivystys on vain yksi osa sairaalaverkkoesitystä, eikä esityksen muuttaminen sen osalta ole tässä vaiheessa enää mahdollista, hän kirjoitti.

– Jatkossa tärkeää, että sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa hyvinvointialueita varmistamaan, että alueen ilta-, yö- ja viikonloppuaikaiset sosiaali- ja terveyspalvelut, muun muassa etäpalvelut, kotiin vietävät palvelut ja ensihoitopalvelu muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden ympärovuorokautisten päivystysyksiköiden ja päivystävien sairaaloiden kanssa väestön palvelutarpeisiin vastaamiseksi, Juuso sanoi.

Tämän jälkeen hän painotti vielä, että “mistään lyhyellä tähtäimellä toteutettavista muutoksista ei tällä hetkellä käydä keskusteluja”.

– Mutta hallitus on valmis toimenpiteisiin, mikäli tilanne sitä joskus tulevaisuudessa vaatii.

Näyttää siltä, että Juuso siis vetää ainakin jonkin verran takaisin sitä, mitä hän on Ylelle lausunut.

DEMOKRAATTI tavoitti eduskunnasta RKP:n kansanedustajan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenen Henrik Wicströmin kommentoimaan hallituksen säätämisestä sairaaloiden päivystyksiin vaikuttavan sairaalaverkkouudistuksen kanssa.

“Se olisi aika eriskummalista.”

Wicström sanoo itse, että ei ole ollut missään keskusteluissa mukana liittyen Oulaskankaan sairaalaan ja mitä hän on kuullut RKP:n puheenjohtajalta ja eduskuntaryhmän puheenjohtajalta, kukaan ei ole ollut missään keskusteluissa mukana.

Hän tulkitsee Juuson X-päivitystä niin, että ministeri pyrkii siinä täsmentämään sitä, mitä on aiemmin Ylelle lausunut.

Mistä tämä sekoilu johtuu?

– Pakkohan se on sanoa, mitä minä olen ymmärtänyt muilta, jos puhutaan siis rahasummista, tämä summahan ei ole iso, mutta nyt me puhutaan alueellisesti ja paikallisesti merkittävistä sairaalapalveluista. Varmaan paine on aika kova alueilla. Sehän näkyy sitten myöskin muissa eduskuntaryhmissä, mutta meidän tilanne ryhmässä on vähän erilainen.

Te olette onnistuneet hyvin neuvotteluissa?

– Me olemme neuvotelleet näistä hallitusohjelmaneuvottelujen yhteydessä.

Mitä tästä kaikesta seuraa, minkälainen näytelmä tässä vielä nähdään?

– Minä itse nyt toivoisin sitä, että nyt tässä viikonlopun aikana käydään nyt läpi tämä paketti. Tosiasia on myöskin se, että – esityksen ensimmäinen paljon keskustelua herättänyt versiohan tuli alkuvuodesta – onhan tätä nyt aika paljon jo mankeloitu. On ymmärrettävää, että tämähän herättää huolta. Tässä pyritään henkilöstöproblematiikkaa ratkomaan, mutta nämä kysymykset ovat aina vaikeita paikallisesti. Siitähän se kertoo myöskin pieni oppositio hallituksen sisällä.

Eli hallituspuolueet käyvät nyt viikonlopun aikana tämän läpi, millä tasolla?

– Tätä läpikäyntiä minä en vielä tiedä, vaan minä toivon, että tämä käydään nyt läpi. Pakkohan tämä nyt on saada linjattua. Kyllä näissä ulostuloissa, jotka olen nähnyt, ajatuksena on se, että pohja(esityksen)n mukaan mennään, ainakin näin me (RKP) tulemme toimimaan.

Eli RKP:n kanta on, että pohjan mukaan mennään, mutta luuletko, että pohja saatetaan vielä repiä?

– Minä mietin ihan lakiteknisesti, onko repiminen mahdollista… en tiedä, halutaanko muita ratkaisuja lähteä…

“Päivä kerrallaan mennään.”

Voiko salissa tehdä muutosehdotuksia, jos hallituspuolueet yhdessä toteavat jotain?

– Voi tehdä, mutta se olisi aika eriskummalista, koska jos yhtä päivystystä katsotaan, sitten tulevat kaikki muut. Tämä on tämmöistä tasapainoilua.

HALLITUSPUOLUEIDEN kansanedustajista ilmeisesti ainakaan Markku Eestilä (kok.), Janne Heikkinen (kok.) Antti Kangas (ps.), Mikko Polvinen (ps.) ja Mikko Lundén (ps.) eivät aio tukea hallituksen sairaalaverkkoesitystä.

Myös muita epäileväisiä on.

Oulun vaalipiiristä eduskuntaan noussut kokoomuksen Juha Hänninen ei halunnut tänään kertoa, miten hän aikoo toimia tiistain sairaalaverkkoäänestyksessä.

– Äänestetään tiistaina, Hänninen toteaa.

Kokoomuksen kansanedustaja Milla Lahdenperä kertoo, että aikoo vielä viikonlopun aikana taustoittaa asiaa itselleen, että voi seistä sen takana, mitä äänestää.

– Olen työskennellyt aikoinaan Salon sairaalassa ja tiedän työnjaon TYKSin (Turun yliopistollinen keskussairaala) osalta. Tämän vuoksi haluan vielä varmistaa, että tulen äänestämään oikein. Minä en vielä tiedä, Lahdenperä kommentoi.

Kokoomuksen valkeakoskelainen kansanedustaja Pauli Kiuru kommentoi Demokraatille tulevaa äänestyskäyttäytymistään todeten, että “päivä kerrallaan mennään”.

Tiedätkö, miten äänestät?

– Ihan noin johdantona, kannattaa katsoa, mitä Valkeakoskella ja Pirkanmaalla Pirkanmaan hyvinvointialueen valtuusto on asiasta päättänyt. Asiahan on jo päätetty.

Tays Valkeakosken päivystyksen yöaikainen toiminta on päättynyt kesäkuun alussa. Asiasta päätti hyvinvointialueen hallitus. Sairaalaverkkoesityksen hyväksymisen jälkeen ympärivuorokautista päivystystä ei voitaisi käynnistää Valkeakoskella enää uudelleen.

Eli äänestät sairaalaverkkoesityksen puolesta?

– Päivä kerrallaan mennään.

Lisätty kello 17.39 virke Asiasta päätti hyvinvointialueen hallitus.