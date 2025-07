Hallituksen tuulivoimaesityksestä jyrkkää palautetta

Hallituksen suunnitelma siirtää tuulivoimaloiden rakentamista aiempaa kauemmas asutuksesta kerää kritiikkiä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hallituksen suunnitelmassa tuulivoimaloiden pitäisi olla vähintään kahdeksan kertaa voimalan kokonaiskorkeuden päässä asutuksesta, jollei voimalaa suunnitella maakuntakaavassa tuulivoimalle osoitetulle alueelle. Tätä lähemmäs tuulivoimaloita voisi rakentaa maanomistajien luvalla.

Suunnitelma on osa hallituksen tavoitetta uudistaa alueidenkäyttölakia hallitusohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi.

Hallituksen esitysluonnos uudeksi alueidenkäyttölaiksi on ollut lausuntokierroksella, ja lausuntoaika on päättymässä. Toistaiseksi lausuntopalveluun on kertynyt yhteensä yli 270 lausuntoa aiheesta.

Suurin osa lausuntonsa antaneista oli vähintäänkin jossain määrin tyytymättömiä suunnitelmiin.

MIKÄLI tuulivoimalat pitäisi rakentaa aiempaa kauemmas asutuksesta, rajoittaisi se lausunnonantajien mukaan voimakkaasti tuulivoimaloiden rakentamismahdollisuuksia varsinkin eteläisessä Suomessa ja suurten kaupunkien lähellä.

Paikoitellen tuulivoimaloiden rakentaminen muuttuisi hyvin vaikeaksi, jopa lähes mahdottomaksi. Vanhoja tuulivoimaloita ei välttämättä myöskään uusittaisi niiden tullessa elinkaarensa päähän.

Useat elinkeinoelämän edustajat, kuten Elinkeinoelämän keskusliitto ja Energiateollisuus, nostavat esiin pelon siitä, että tuulivoimaloiden etäisyysvaatimukset heikentäisivät uusien investointien toteutumista ja energiamurroksen etenemistä.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto huomauttaa, että vähimmäisetäisyyssäännös olisi omiaan vaikeuttamaan uusien tuulivoimaloiden rakentamista ja suosii alalla jo toimivia tuulivoimayrityksiä.

OSA kommentoijista nosti esiin huolen siitä, että jos tuulivoimalat pitäisi jatkossa rakentaa yhä kauemmas asutuksesta, se voisi tarkoittaa rakentamista yhtenäisille luontoalueille ja metsiin. Tällöin vaikutukset metsiin ja luonnolle voivat olla suuremmat kuin lähemmäs asutusta rakentaessa.

Ymmärtäväisemmin uusiin etäisyysvaatimuksiin suhtautuu sosiaali- ja terveysministeriö.

- Tuulivoimaloiden sijoittumista koskeva sääntely on sosiaali- ja terveysministeriön näkökulmasta perusteltua. Ajatus tuulivoimalan korkeuteen perustuvasta vähimmäisetäisyydestä on yleisesti ymmärrettävämpi ja selkeämpi kuin melumallinnuksiin perustuvat arviot, jotka voivat olla vaikeaselkoisia asiaan perehtymättömille ja synnyttää epätietoisuutta ja epäluottamusta hankkeita kohtaan, sanotaan ministeriön lausunnossa.

Etäisyyden lisäksi kommentteja keräsi myös se, että maanomistajan luvalla tuulivoimalan voisi rakentaa lähemmäs asutusta. Huolta herätti esimerkiksi se, ettei annettua suostumusta voisi perua, ja se, ymmärtävätkö mahdollisen luvan antajat, mihin he sitoutuvat.

KOUVOLAN kaupungin tekninen lautakunta kommentoi näin poikkeamista etäisyysvaatimuksista suostumuksen perusteella:

- Suostumus sitoisi myös tulevia omistajia kauppatilanteessa. Vastaavia omaa asuinpaikkaa ja seuraavia maanomistajia sitovia suostumusmenettelyjä ei ole mahdollista soveltaa missään muussa ympäristöhaittoja koskevassa käsittelyssä, mikä antaa olettaa, ettei lakiesityksen etäisyysperustelun taustalla tosiasiallisesti ole huoli ihmisten elinympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta.

Joutsan kuntakin ottaa kantaa poikkeuksen hakemiseen.

- Maanomistajien allekirjoitukset tullaan ostamaan heiltä, eli he saavat asianosaisina taloudellista etua samalla, kun muut kansalaiset joutuvat kantamaan luonto-, ympäristö-, melu- ja maisemahaitat tuulivoimaloista.

HYVIN suuri osuus lausuntonsa antaneista kunnista ja kuntien edustajista kritisoi voimakkaasti lyhyttä lausuntoaikaa ja sen ajoittumista kesään. Samoin kritisoitiin lain pilkkomista osiin ja eri osien valmistelun etenemistä eri tahtia, jolloin kokonaisuuden hahmottamista on kuvailtu vaikeaksi.

Esimerkiksi Lohjan kaupunginhallituksen mukaan kunnat ovat alueidenkäyttöä ja rakentamista ohjaavan lainsäädännön pääkäyttäjiä, mutta kuntien kokemukset ja näkemykset eivät kuulu riittävästi lain valmistelussa.

- Etenkin lakiesityksen lyhyt lausuntoaika, ajankohta valtuustokauden vaihtuessa ja kesätauon kynnyksellä on kohtuuton. Kaavojen nähtävilläolossa ja kuulemisessa ei koskaan voitaisi toimia tällä tavalla ilman, että osalliset kyseenalaistaisivat toiminnan järkevyyden. Lakimuutoksen vaikutukset ovat merkittävästi suuremmat kuin yksittäisen kaavan, joten ei voi välttyä vaikutelmalta, että palautetta ei halutakaan saada.

SAMOILLA linjoilla on Nokian kaupunginhallitus.

- Yhdymme Kuntaliiton, useiden muiden kuntien ja maakuntien liittojen lausuntoihin ja toteamme, että varattu lausuntoaika näin merkittävästä lainsäädäntöhankkeesta on ollut kunnallisten toimielinten kesätauot huomioiden kohtuuttoman lyhyt. Demokraattisessa yhteiskunnassa on tärkeää varmistaa, että lainsäädäntöhankkeisiin saadaan niitä tosiasiallisesti soveltavien tahojen näkemys, kaupunginhallituksen lausunnossa sanotaan.

Moni kunta ilmaisee myös huolensa siitä, että hallituksen luonnostelema laki lisäisi kunnille koituvia hallinnollisia velvoitteita ja kustannuksia.

Anna-Elina Perttula/STT