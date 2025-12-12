Hallituksessa muhii taas rasismikohu – Kauma tyrmää perussuomalaisten ilveilyt: ”Lapsellista ja asiatonta”

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauma tuomitsee hallituskumppani perussuomalaisten kansanedustajien tuoreimmat kannanotot. Hän sanoo odottavansa, että hallituspuolueiden ryhmänjohtajat keskustelevat asiasta ensi viikon kokouksessaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Mielestäni ne ilveilyt sosiaalisessa mediassa kuvien välityksellä ovat lapsellisia ja asiattomia. Ja kun ottaa huomioon, että kansanedustajan käytöksen tulee olla asiallista ja arvokasta, niin se ei täytä niitä periaatteita, Kauma sanoo STT:lle.

Hän lisää, että hallitus on käsitellyt rasismin vastaisia periaatteita jo useaan otteeseen.

- Siinä ei pitäisi olla kenellekään mitään epäselvää, että edes mitään tulkinnanvaraista rasismiin liittyvää ei saa kansanedustaja laittaa sosiaaliseen mediaan.

Kauma sijaistaa tällä hetkellä työmatkalla olevaa kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajaa Jukka Kopraa.

TUOREIN rasismikohu perussuomalaisten yllä pyörähti käyntiin torstaina, kun muun muassa perussuomalaisten kansanedustaja Juho Eerola vaihtoi Facebookissa profiilikuvansa otokseen, jossa hän venytti silmiään vinoon. Kuvatekstinä luki ”Je suis Sarah!”. Tämän jälkeen ainakin kansanedustaja Kaisa Garedew (ps.) on julkaissut vastaavan otoksen.

Aiemmin torstaina Miss Suomi -organisaatio kertoi tiedotustilaisuudessa, että Miss Suomi Sarah Dzafce menettää tittelinsä. Päätöksen syynä on sosiaalisessa mediassa julkaistu kuva, jossa Dzafce levitti silmiään vinoon ja jonka yhteydessä olleessa tekstissä annettiin ymmärtää hänen esittävän kiinalaista.

Silmien vinoon levittäminen on perinteisesti ollut rasistinen ele aasialaisia kohtaan.

PERUSSUOMALAISTEN eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä sanoo, että Eerolalla ja Garedewilla on tapauksessa hänen täysi tukensa.

- Tapaus, johon päivitys liittyy on merkittävä yhteiskunnallinen epäkohta, johon tulee puuttua ja jota on aiheellista arvostella. Emme voi elää yhteiskunnassa, jossa ihmiset joutuvat varomaan joka sanaansa työpaikan ja maineen menetyksen pelossa, jopa väärinymmärryksen takia, Mäkelä viestitti STT:lle.

Hallituspuolueiden puheenjohtajat sopivat syyskuun alussa sanktiomenettelystä tapauksissa, joissa hallituspuolueiden edustajan kielenkäyttö on hallituksen rasisminvastaisen yhdenvertaisuustiedonannon vastaista. Tuolloin taustalla olivat perussuomalaisten varapuheenjohtajan, kansanedustaja Teemu Keskisarjan televisiossa esittämät, rasistisina pidetyt kommentit.

Ministereiden tapauksessa asia käsitellään puolueiden puheenjohtajien kesken. Kansanedustajien tapauksessa asia käsitellään eduskuntaryhmien puheenjohtajien kokouksessa. Jos rike todetaan, edustajan oma ryhmä antaa kansanedustajalle sanktion.

Mäkelä ei usko, että hallituskumppanien ryhmänjohtajat tulevat ensi viikon kokouksessa esittämään sanktioita Eerolalle tai Garedewille.

- En usko heidän kokeneina poliitikkoina lähtevän noin harkitsemattomaan toimintaan. Luotan, että asioista voi puhua järkevästi, Mäkelä viestitti.

Tämä on monella tasolla ongelmallista.

HALLITUSPUOLUE RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz ei ota kantaa siihen, pitäisikö Eerolaa tai muita vastaavasti toimineita kansanedustajia kohtaan asettaa sanktioita, mutta luonnehtii toimintaa lapselliseksi ja vastuuttomaksi.

- Minulla ei ole mitään ymmärrystä sille, että kansanedustaja tai meppi, politiikassa vastuullisessa asemassa oleva henkilö kokee, että tämä on asiallista viestintää, Adlercreutz sanoi STT:lle.

Sen lisäksi, että julkistetut kuvat voivat olla loukkaavia aasialaistaustaisille henkilöille, ne voivat Adlercreutzin mukaan olla haitallisia myös koko Suomelle.

- Pitäisi ymmärtää mitä tarkoittaa Suomelle, että maailmalla liikkuu tällaisia kuvia meidän päättäjistämme, millaisiin tarkoituksiin tällaisia kuvia voidaan käyttää ja mitä se voi tarkoittaa vaikkapa suomalaiselle yritykselle, joka yrittää avata vientiväyliä Aasiaan, Adlercreutz sanoi.

- Tämä on monella tasolla ongelmallista ja vastuutonta, hän jatkoi.

Adlercreutzin mielestä on hyvä, että hallituspuolueiden ryhmänjohtajat keskustelevat ensi viikolla tapahtuneesta. Hän on tyytyväinen myös siihen, että pääministeripuolue kokoomus on ottanut selvästi kantaa asiaan.

- On hyvä, että on laajasti ymmärretty, että tämä on lapsellista ja vastuutonta ja kansanedustajalle sopimatonta toimintaa, Adlercreutz summasi.

