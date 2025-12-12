Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

12.12.2025 11:19 ・ Päivitetty: 12.12.2025 14:17

Hallituksessa muhii taas rasismikohu – Kauma tyrmää perussuomalaisten ilveilyt: ”Lapsellista ja asiatonta”

EMMI KORHONEN / LEHTIKUVA
Miss Suomi Sarah Dzafce menetti tittelinsä, kun sosiaalisessa mediassa levisi kuva, jossa hän levittää silmiään vinoon. Perussuomalaisten kansanedustajat tekivät saman eleen omissa päivityksissään.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauma tuomitsee hallituskumppani perussuomalaisten kansanedustajien tuoreimmat kannanotot. Hän sanoo odottavansa, että hallituspuolueiden ryhmänjohtajat keskustelevat asiasta ensi viikon kokouksessaan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

- Mielestäni ne ilveilyt sosiaalisessa mediassa kuvien välityksellä ovat lapsellisia ja asiattomia. Ja kun ottaa huomioon, että kansanedustajan käytöksen tulee olla asiallista ja arvokasta, niin se ei täytä niitä periaatteita, Kauma sanoo STT:lle.

Hän lisää, että hallitus on käsitellyt rasismin vastaisia periaatteita jo useaan otteeseen.

- Siinä ei pitäisi olla kenellekään mitään epäselvää, että edes mitään tulkinnanvaraista rasismiin liittyvää ei saa kansanedustaja laittaa sosiaaliseen mediaan.

Kauma sijaistaa tällä hetkellä työmatkalla olevaa kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajaa Jukka Kopraa.

TUOREIN rasismikohu perussuomalaisten yllä pyörähti käyntiin torstaina, kun muun muassa perussuomalaisten kansanedustaja Juho Eerola vaihtoi Facebookissa profiilikuvansa otokseen, jossa hän venytti silmiään vinoon. Kuvatekstinä luki ”Je suis Sarah!”. Tämän jälkeen ainakin kansanedustaja Kaisa Garedew (ps.) on julkaissut vastaavan otoksen.

Aiemmin torstaina Miss Suomi -organisaatio kertoi tiedotustilaisuudessa, että Miss Suomi Sarah Dzafce menettää tittelinsä. Päätöksen syynä on sosiaalisessa mediassa julkaistu kuva, jossa Dzafce levitti silmiään vinoon ja jonka yhteydessä olleessa tekstissä annettiin ymmärtää hänen esittävän kiinalaista.

Silmien vinoon levittäminen on perinteisesti ollut rasistinen ele aasialaisia kohtaan.

PERUSSUOMALAISTEN eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä sanoo, että Eerolalla ja Garedewilla on tapauksessa hänen täysi tukensa.

- Tapaus, johon päivitys liittyy on merkittävä yhteiskunnallinen epäkohta, johon tulee puuttua ja jota on aiheellista arvostella. Emme voi elää yhteiskunnassa, jossa ihmiset joutuvat varomaan joka sanaansa työpaikan ja maineen menetyksen pelossa, jopa väärinymmärryksen takia, Mäkelä viestitti STT:lle.

Hallituspuolueiden puheenjohtajat sopivat syyskuun alussa sanktiomenettelystä tapauksissa, joissa hallituspuolueiden edustajan kielenkäyttö on hallituksen rasisminvastaisen yhdenvertaisuustiedonannon vastaista. Tuolloin taustalla olivat perussuomalaisten varapuheenjohtajan, kansanedustaja Teemu Keskisarjan televisiossa esittämät, rasistisina pidetyt kommentit.

Ministereiden tapauksessa asia käsitellään puolueiden puheenjohtajien kesken. Kansanedustajien tapauksessa asia käsitellään eduskuntaryhmien puheenjohtajien kokouksessa. Jos rike todetaan, edustajan oma ryhmä antaa kansanedustajalle sanktion.

Mäkelä ei usko, että hallituskumppanien ryhmänjohtajat tulevat ensi viikon kokouksessa esittämään sanktioita Eerolalle tai Garedewille.

- En usko heidän kokeneina poliitikkoina lähtevän noin harkitsemattomaan toimintaan. Luotan, että asioista voi puhua järkevästi, Mäkelä viestitti.

Tämä on monella tasolla ongelmallista.

HALLITUSPUOLUE RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz ei ota kantaa siihen, pitäisikö Eerolaa tai muita vastaavasti toimineita kansanedustajia kohtaan asettaa sanktioita, mutta luonnehtii toimintaa lapselliseksi ja vastuuttomaksi.

- Minulla ei ole mitään ymmärrystä sille, että kansanedustaja tai meppi, politiikassa vastuullisessa asemassa oleva henkilö kokee, että tämä on asiallista viestintää, Adlercreutz sanoi STT:lle.

Sen lisäksi, että julkistetut kuvat voivat olla loukkaavia aasialaistaustaisille henkilöille, ne voivat Adlercreutzin mukaan olla haitallisia myös koko Suomelle.

- Pitäisi ymmärtää mitä tarkoittaa Suomelle, että maailmalla liikkuu tällaisia kuvia meidän päättäjistämme, millaisiin tarkoituksiin tällaisia kuvia voidaan käyttää ja mitä se voi tarkoittaa vaikkapa suomalaiselle yritykselle, joka yrittää avata vientiväyliä Aasiaan, Adlercreutz sanoi.

- Tämä on monella tasolla ongelmallista ja vastuutonta, hän jatkoi.

Adlercreutzin mielestä on hyvä, että hallituspuolueiden ryhmänjohtajat keskustelevat ensi viikolla tapahtuneesta. Hän on tyytyväinen myös siihen, että pääministeripuolue kokoomus on ottanut selvästi kantaa asiaan.

- On hyvä, että on laajasti ymmärretty, että tämä on lapsellista ja vastuutonta ja kansanedustajalle sopimatonta toimintaa, Adlercreutz summasi.

Kaisu Suopanki, Tuomas Savonen / STT

Uutista täydennetty klo 16.17 Mäkelän ja Adlercreutzin kommentein.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Pekka Wahlstedt

Kirjallisuus
12.12.2025
Arvio: Velka ei ole kirosana – ilman sitä ei olisi rautateitä eikä paljon paikkoja, joihin ne veisivät
Lue lisää

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
11.12.2025
Susista riidellään kuin kasvisruoasta ja raitiovaunuista
Lue lisää

Rolf Bamberg

Elokuva
11.12.2025
Arvio: Suomen Kolilla kuvattu talvinen trilleri noudattaa lajityyppinsä kaavamaisuuksia
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU