11.12.2025 12:51 ・ Päivitetty: 11.12.2025 12:51
Hallitus antoi lisärahaa Ähtärille ja muille kriisikunnille
Valtioneuvosto jakaa tänä vuonna kymmenen miljoonaa euroa ylimääräistä rahaa 31:lle pinteeseen joutuneelle kunnalle. Harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta oli hakenut yhteensä 55 kuntaa.
Hakemusten yhteenlaskettu summa oli 57,6 miljoonaa.
Keskimäärin korotusta myönnettiin 73 euroa asukasta kohden. Suurimman yksittäisen summan sai Ähtärin kaupunki, jonka taloutta rasittaa syksyllä toteutunut eläinpuiston konkurssi. Ähtärille myönnettiin hieman yli miljoona euroa eli 192 euroa asukasta kohden.
Asukaskohtaisesti eniten tukea saa ruotsinkielinen Kaskinen. Sille heltisi 248 000 euroa, mikä tekee 200 euroa asukasta kohti.
Listan kärkipäästä Hamina sai 772 000 euroa, Laukaa 755 000 euroa, ja Valkeakoskikin yli 600 000.
KUNTIEN pyytämissä ja saamissa tukisummissa on suuria vaihteluita.
Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva Merijärvi toivoi valtiolta puolta miljoonaa euroa lisärahaa, mutta sai vain 32000 euroa.
4,3 miljoonaa euroa pyytänyt Kemi jäi kokonaan ilman.
