Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

11.12.2025 12:51 ・ Päivitetty: 11.12.2025 12:51

Hallitus antoi lisärahaa Ähtärille ja muille kriisikunnille

Ähtäri Zoo
Eläinpuiston lokakuinen konkurssi suisti Ähtärinkin talousvaikeuksiin.

Valtioneuvosto jakaa tänä vuonna kymmenen miljoonaa euroa ylimääräistä rahaa 31:lle pinteeseen joutuneelle kunnalle. Harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta oli hakenut yhteensä 55 kuntaa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Hakemusten yhteenlaskettu summa oli 57,6 miljoonaa.

Keskimäärin korotusta myönnettiin 73 euroa asukasta kohden. Suurimman yksittäisen summan sai Ähtärin kaupunki, jonka taloutta rasittaa syksyllä toteutunut eläinpuiston konkurssi. Ähtärille myönnettiin hieman yli miljoona euroa eli 192 euroa asukasta kohden.

Asukaskohtaisesti eniten tukea saa ruotsinkielinen Kaskinen. Sille heltisi 248 000 euroa, mikä tekee 200 euroa asukasta kohti.

Listan kärkipäästä Hamina sai 772 000 euroa, Laukaa 755 000 euroa, ja Valkeakoskikin yli 600 000.

KUNTIEN pyytämissä ja saamissa tukisummissa on suuria vaihteluita.

Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva Merijärvi toivoi valtiolta puolta miljoonaa euroa lisärahaa, mutta sai vain 32000 euroa.

4,3 miljoonaa euroa pyytänyt Kemi jäi kokonaan ilman.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
11.12.2025
Susista riidellään kuin kasvisruoasta ja raitiovaunuista
Lue lisää

Ville Jalovaara

Kirjallisuus
10.12.2025
Arvio: 1960-luvun nuorison ja veteraanien suuri sukupolvikonflikti on myytti, väittää uutuuskirja
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU