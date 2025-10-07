Palkittu politiikan aikakauslehti.
7.10.2025 10:26 ・ Päivitetty: 7.10.2025 10:26

Hallitus asettaa parlamentaarisen ryhmän arvioimaan Nato-jäsenyyden vaikutuksia

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN
Eräs arvioitavista asioista liittyy eduskunnan tiedonsaantiin.

Petteri Orpon (kok.) hallitus asettaa parlamentaarisen työryhmän arvioimaan Nato-jäsenyyden vaikutuksia valtioelinten välisiin suhteisiin.

Demokraatti

Demokraatti

Käytännössä kyse on tasavallan presidentin ja valtioneuvoston suhteista Nato-asioissa. Nämä instituutiot johtavat perustuslain mukaan Suomen ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa. Selvitettävänä on myös lainsäädäntövaltaa käyttävän eduskunnan ajantasaisen tiedonsaannin toteutuminen.

Ryhmä voi valtioneuvoston tiedotteen mukaan tarvittaessa tehdä myös perusteltuja ehdotuksia Nato-asioita koskevien käytäntöjen tai lainsäädännön kehittämiseksi.

Arviointityön lähtökohtana on oikeusministeriössä hiljattain valmistunut esiselvitys, joka toteuttaa eduskunnan perustuslakivaliokunnan toimeksiantoa. Perustuslakivaliokunta katsoi, että Nato-jäsenyydestä voi aiheutua merkittäviä välillisiä vaikutuksia valtioelinten välisiin valta-asetelmiin.

OIKEUSMINISTERIÖN esiselvityksen mukaan ulkopolitiikan johtamista koskeva perustuslain säännös vaatii Nato-asioissa tapauskohtaista harkintaa.

Myös eduskunnan vaikutusmahdollisuudet tulee esiselvityksen mukaan turvata.

Selvityksessä kiinnitetään huomiota siihen, tulisiko informointia koskevia käytäntöjä kehittää, kuten mikä olisi oikea ajankohta uusista asioista informoinnille ja millaisella kynnyksellä tietoa eduskunnan kannalta merkittävistä uusista asioista olisi syytä toimittaa eduskunnalle.

