”Hallitus elää täysin omassa todellisuudessaan” – kansanedustajat vaativat työttömyysturvan suojaosien palauttamista

Kansanedustajat Hanna Sarkkinen (vas.) ja Hanna Holopainen (vihr.) vaativat hallitusta palauttamaan työttömyysturvan ja yleisen asumistuen suojaosat. Demokraatti Demokraatti

Suojaosa on summa, jonka työtön sai aiemmin ansaita ilman, että se pienensi työttömyysetuutta. Suojaosa oli ennen hallituksen tekemää lakimuutosta 300 euroa.

Sarkkinen ja Holopainen nostavat esiin YTK-työttömyyskassan kyselyn viime vuonna osa-aikatyötä tehneille jäsenilleen. Kyselyn mukaan osa-aikaista työtä tekevien määrä on vähentynyt.

– Hallituksen tulisi herätä, käsillä on suurtyöttömyys. 100 000 uuden työllisen sijaan on tullut yli 80 000 uutta työtöntä. Hallitus on pahentunut tilannetta omilla toimillaan. Suojaosien poistaminen on vaikeuttanut työttömien asemaa ja vähentänyt osa-aikaista työntekoa, Sarkkinen sanoo tiedotteessaan.

– Orpon hallitus on täysin irrallaan ihmisten arjesta. On monia ihmisiä, jotka eivät syystä tai toisesta pysty tekemään kokoaikatyötä, mutta haluavat olla työelämässä ja myös tarvitsevat työttömyysturvan päälle tulevaa pientä palkkaa. Orpon hallituksen lakiesitys sai osakseen paljon vastusta kun sitä valmisteltiin. Nyt nähdään, että suojaosan poisto tosiaankin kasvattaa työttömyyttä eikä suinkaan työllisyyttä, Holopainen toteaa tiedotteessaan.

YTK:n kyselyn vastaajista puolet kertoi jatkaneensa osa-aikatyötä lakimuutoksen jälkeen. Vastaajista 18 prosentilla työaika vähentyi ja 16 prosenttia jäi kokonaan työttömäksi. Kahdeksan prosenttia vastaajista kertoi työllistyneensä lakimuutoksen jälkeen kokoaikatyöhön.

– Kokoaikatyö koetaan edelleen taloudellisesti järkevimmäksi vaihtoehdoksi, mutta siirtymät osa-aikatyöstä kokoaikatyöhön ovat olleet vähäisiä. Sen sijaan moni kyselyn vastaaja lopetti osa-aikatyön ja jäi kokonaan työttömäksi nimenomaan lakimuutoksen vuoksi, sillä osa-aikatyön kannattavuus heikkeni, YTK:n toimitusjohtaja Auli Hänninen sanoo tiedotteessa.

SARKKINEN muistuttaa, että suojaosan ajatuksena on ollut kannustaa työttömiä työllistymään, kun ihminen uskaltaa ottaa vastaan pieniäkin työmahdollisuuksia, ilman pelkoa sosiaaliturvan menettämisestä tilanteessa, jossa työ yksin ei elätä.

– Suojaosat ovat kannustaneet ottamaan vastaan osa-aikaista tai satunnaista työtä tilanteessa, jossa kokoaikaista työtä ei ole tarjolla, tai tilanteessa, jossa työnhakijan työkyky tai elämäntilanne ei mahdollista kokoaikaista työskentelyä. Suojaosien käyttöönoton myötä sosiaaliturvalla työskentely lisääntyikin, hän kertaa tiedotteessa.

– Hallitus elää täysin omassa todellisuudessaan huudellessaan, että menkää työttömät kokoaikatöihin. Kokoaikatyötä ei yksinkertaisesti ole kaikille tarjolla, eikä kaikkien elämäntilanne tai työkyky mahdollista kokoaikatyötä. Miksi hallitus haluaa mieluummin syrjäyttää ihmiset kokonaan työmarkkinoilta, kuin mahdollistaa pienimuotoisenkin työnteon? Sarkkinen kysyy.

Holopainen muistuttaa, että Marinin hallituskaudella työttömyysetuuden suojaosaa korotettiin väliaikaisesti.

– Viime hallituskaudella nostimme työttömyysetuuden suojaosan väliaikaisesti 300 eurosta 500 euroon. Muutos tuki kausityön vastaanottamista, työn perässä liikkumista sekä paransi tuen saajien taloudellista tilannetta.

Lakimuutos on saanut monet lopettamaan työnteon kokonaan.

YTK:N kyselyssä kartoitettiin, millainen vaikutus ansiopäivärahan pienenemisellä on ollut kokoaikatyön aloittamiseen. Lakimuutoksen vuoksi kokoaikatyön kertoi aloittaneensa vain joka kymmenes vastaajista. Puolet vastaajista kertoi, että kokoaikatyöhön siirtymisen syy oli yksinkertaisesti se, että työnantaja tarjosi kokoaikatyötä.

Sen sijaan niillä vastaajilla, jotka olivat lopettaneet osa-aikatyön, selkeästi suurin syy (63 %) lopettamiselle oli se, että soviteltu ansiopäiväraha pieneni liikaa lakimuutoksen myötä.

Näin ollen lakimuutoksella oli YTK: n mukaan voimakkaampi yhteys osa-aikatyön lopettamiseen kuin kokoaikatyön aloittamiseen.

– Hyvästä tarkoituksestaan huolimatta lakimuutos ei kyselyn tulosten perusteella vaikuta tehokkaasti ohjanneen osa-aikatyöstä kokoaikaiseen työhön. Lisäksi ongelmana on se, että lakimuutos on saanut monet lopettamaan työnteon kokonaan, YTK:n Hänninen sanoo.

KANSANEDUSTAJA Hanna Sarkkinen on jättänyt työministeri Matias Marttiselle (kok.) kirjallisen kysymyksen, jossa hän tiedustelee, miten hallitus näkee suojaosien poiston vaikuttaneen ja aikooko hallitus palauttaa suojaosat.

– Suojaosien poisto oli suuri virhe, mutta minulla ei valitettavasti ole suurta luottamusta siihen, että hallitus korjaisi virheensä, Sarkkinen sanoo.

Suojaosan palauttamista vaativa kansalaisaloite on ylittänyt eduskuntakäsitteyn vaatiman 50 000 allekirjoituksen rajan, joten asia tullee eduskunnan käsittelyyn vielä tämän hallituskauden aikana.

Juttua täydennetty klo 15.09 Holopaisen osuuksilla.