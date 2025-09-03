SDP:n Marttila vankilain uudistuksesta: Vankiloihin tarvitaan myös lisää tilaa ja henkilökuntaa

Demariedustaja Helena Marttila muistutti eduskunnan täysistunnossa, ettei vankiloiden turvallisuusriskejä ja rikollisuuden ongelmia ratkaista pelkällä rangaistusten ja olojen koventamisella. Hallituksen esitys antaisi esimerkiksi mahdollisuuden kuunnella ja tallentaa keskustelu vangin tavatessa lastaan.