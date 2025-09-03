Politiikka
3.9.2025 13:38 ・ Päivitetty: 3.9.2025 13:38
SDP:n Marttila vankilain uudistuksesta: Vankiloihin tarvitaan myös lisää tilaa ja henkilökuntaa
Demariedustaja Helena Marttila muistutti eduskunnan täysistunnossa, ettei vankiloiden turvallisuusriskejä ja rikollisuuden ongelmia ratkaista pelkällä rangaistusten ja olojen koventamisella. Hallituksen esitys antaisi esimerkiksi mahdollisuuden kuunnella ja tallentaa keskustelu vangin tavatessa lastaan.
Vankien määrä Suomessa on nyt korkein parinkymmeneen vuoteen eli noin 3 500. Vankiloiden käyttöaste on yhteensä noin 110 prosenttia, kun optimaalinen käyttöaste olisi noin 90. Vaikein tilanne on suljetuissa vankiloissa.
Helena Marttila kertasi, että vankiloiden ahtaus tuottaa päivittäin turvallisuusongelmia niin henkilökunnalle kuin vangeille eikä mahdollista lain vaatimaa vankeinhoitoa, jolla pyritään kuntouttamaan vankeja rikoksettomaan elämään.
– Suomen vankimäärä on kasvanut lyhyessä ajassa yli tuhannella, ja henkilökunnan mukaan tilanne on paikoin jo kestämätön. Rikosseuraamusviraston mukaan tarvittaisiin lisätilan ohella välittömästi 500 uutta virkaa. Lisäksi on tutkittu tosiasia, että pelkkä sellissä istuminen tuottaa vain vaarallisempana vapautuvia vankeja, hän sanoi puheenvuorossaan.
Hallituksen vankilakiesityksen pääasialliset muutokset ovat avovankilasijoitusten tiukentaminen, mahdollisuus puuttua varmuusosastosijoituksilla erityisesti järjestäytyneen rikollisuuden toimintaan vankilassa myös jo tutkinta-aikana sekä päihteiden käytön ja salakuljetuksen vankiloihin ehkäisy.
Jälkimmäiseen pyritään esityksen perusteella esimerkiksi pidempiaikaisella puhelinkuunteluoikeudella sekä sillä, että varmuusosastolle sijoitetun vangin keskustelu lapsen tapaamisessa voitaisiin kuunnella ja tallentaa.
OIKEUSMINISTERI Leena Meri (ps.) myönsi, että jatkuva ylipaikoilla olo muodostaa vankiloissa turvallisuusuhan. Hänen mukaansa vankimäärän kasvu on perua jo Sanna Marinin (sd.) hallituskaudelta, jolloin etenkin seksuaalirikosten rangaistuslainsäädäntöä kiristettiin tuntuvasti.
– Vuoden loppuun mennessä saadaan 200 uutta vankipaikkaa, ja tämä hallitus on antanut rahoituksen yli 400:lle lisäpaikalle sen jälkeen. Vankiloita täytyy kuitenkin myös korjata, ja ne paikat ovat silloin poissa käytöstä, Meri kommentoi.
Perussuomalainen ministeri ei malttanut olla nostamatta esille lempihankettaan eli vankien sijoitusta Suomen rajojen ulkopuolelle, vaikka sitä pidetään yleisesti kalliina, juridisesti hankalana ja vastaanottajamaalle riskialttiina ratkaisuna.
Hallituksessa on käynnissä selvitys asiasta Meren aloitteesta.
