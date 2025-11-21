Politiikka
21.11.2025 11:14 ・ Päivitetty: 21.11.2025 11:14
Hallitus esittää merkittäviä muutoksia pakkokeinolakiin ja lisävaltuuksia poliisille
Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa merkittäviä muutoksia pakkokeinolakiin. Muutokset laajentaisivat esitutkintaviranomaisten, kuten poliisin, toimivaltuuksia.
- Kyse on merkittävästä ja tarpeellisesta viranomaisten rikostutkintatoimivaltuuksien parantamisesta. Lisäksi tämä tärkeä lakiehdotus selkeyttää vangitsemisen edellytyksiä, sanoo tiedotteessa oikeusministeri Leena Meri (ps.).
Uudeksi vangitsemisperusteeksi ehdotetaan ”yleisen järjestyksen tai turvallisuuden vaarantumisen uhkaa”.
Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa nykyistä laajempien salaisten pakkokeinojen käyttö. Ehdotukset koskevat salaista paikkaan kohdistuvaa etsintää, osallistuvan tietolähteen käyttöä ja ampuma-aserikoksen lisäämistä ylimääräisen tiedon käyttöä koskevaksi perusterikokseksi.
Lausuntokierros hallituksen esityksen luonnoksesta päättyy 16. tammikuuta.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.