Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

21.11.2025 11:14 ・ Päivitetty: 21.11.2025 11:14

Hallitus esittää merkittäviä muutoksia pakkokeinolakiin ja lisävaltuuksia poliisille

LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN
Oikeusministeri Leena Meri (ps.) eduskunnan täysistunnossa viime toukokuussa.

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa merkittäviä muutoksia pakkokeinolakiin. Muutokset laajentaisivat esitutkintaviranomaisten, kuten poliisin, toimivaltuuksia.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

-  Kyse on merkittävästä ja tarpeellisesta viranomaisten rikostutkintatoimivaltuuksien parantamisesta. Lisäksi tämä tärkeä lakiehdotus selkeyttää vangitsemisen edellytyksiä, sanoo tiedotteessa oikeusministeri Leena Meri (ps.).

Uudeksi vangitsemisperusteeksi ehdotetaan ”yleisen järjestyksen tai turvallisuuden vaarantumisen uhkaa”.

Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa nykyistä laajempien salaisten pakkokeinojen käyttö. Ehdotukset koskevat salaista paikkaan kohdistuvaa etsintää, osallistuvan tietolähteen käyttöä ja ampuma-aserikoksen lisäämistä ylimääräisen tiedon käyttöä koskevaksi perusterikokseksi.

Lausuntokierros hallituksen esityksen luonnoksesta päättyy 16. tammikuuta.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
21.11.2025
”Voimme kaikki katsoa peiliin” – työperäinen hyväksikäyttö puhutti SAK:n edustajistossa
Lue lisää

Ville Jalovaara

Kirjallisuus
20.11.2025
Arvio: Uutuuskirja haastaa käsityksen, jonka mukaan suomalaiset ajoivat saksalaiset pois maasta sotilasvoimalla
Lue lisää

Rolf Bamberg

Elokuva
19.11.2025
Arvio: Nunnia vai konnia? Menestysromaaniin pohjautuva elokuva on pysäyttävä kokemus
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU