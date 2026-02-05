Hallitus etsii keinoja somen käytön rajoittamiseen – ”Meidän on pystyttävä suojelemaan lapsia ja nuoria paremmin”

Hallitus alkaa etsiä keinoja lasten ja nuorten sosiaalisen median käytön rajoittamiseksi. Tavoitteena on suojata lapsia somen haitoilta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Meidän on pystyttävä suojelemaan lapsia ja nuoria paremmin sosiaalisen median haitoilta, koska some-yhtiöt eivät ole sitä tehneet, perustelee sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tiedotteessa.

Hänen mukaansa tutkimusnäyttö sosiaalisen median haitoista lasten ja nuorten mielenterveydelle, keskittymiskyvylle, unelle ja oppimiselle on yhä voimistuvaa.

- Sosiaalinen media voi myös altistaa lapsia ja nuoria vaaralliselle sisällölle, kiusaamiselle ja seksuaaliselle häirinnälle, ministeri sanoo.

Vastuullisena ministeriönä toimii STM, mutta valmistelua tehdään myös muissa ministeriöissä.

HALLITUS päätti valmistelun aloittamisesta torstaina tutustuttuaan valtioneuvoston kanslian laatimaan esiselvitykseen. STT kertoi esiselvityksen valmistumisesta aiemmin torstaina tietoihinsa perustuen.

Esiselvityksen mukaan tutkittua tietoa sosiaalisen median toimintalogiikoista ja haitoista löytyy runsaasti mutta toimivista ratkaisukeinoista ei niinkään.

- Pahimmillaan lapsiin ja nuoriin kohdistetut käyttörajoitukset voivat kääntyä itseään vastaan, jos nuoret siirtyvät käyttämään vähemmän tunnettuja ja heikommin moderoituja alustoja, STM:n tiedotteessa sanotaan.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on kertonut kannattavansa sosiaalisen median käytön kieltämistä alle 15-vuotiailta.

AUSTRALIA on ottanut käyttöön viime joulukuussa laajat sosiaalisen median rajoitukset alle 16-vuotiaille.

- Australian kaltaista mallia ei voida Suomessa kansallisesti toteuttaa, sillä suurten verkkoalustojen sääntely on EU-tasoista, tiedotteessa sanotaan.

EU-maiden kansalliset rajoitukset eivät voi olla ristiriidassa EU-lainsäädännön kanssa.

- Me seuraamme tarkkaan, miten vastaava valmistelu etenee esimerkiksi Tanskassa, Ruotsissa ja Espanjassa, Grahn-Laasonen sanoo tiedotteessa.