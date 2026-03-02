Palkittu politiikan aikakauslehti.
2.3.2026 12:13 ・ Päivitetty: 2.3.2026 12:13

Hallitus haluaa lakkauttaa yt-asiamiehen toimiston – palkansaajakeskusjärjestöt: ei tuo säästöjä

Arja Jokiaho

Palkansaajakeskusjärjestöt vastustavat hallituksen aikeita lakkauttaa yhteistoiminta-asiamiehen toimisto, koska se ei järjestöjen mukaan toisi hallituksen kaipaamia säästöjä.

Lakiesitys liittyy hallituksen puoliväliriihessä päättämiin valtionhallinnon 130 miljoonan euron lisäsäästöihin.

Yhteistoiminta-asiamies on työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen viranomainen. Sen tehtäviin kuuluu yt-lain, henkilöstörahastolain ja eräiden muiden henkilöstön osallistumisjärjestelmiä koskevien lakien valvonta ja niihin liittyvä neuvonta.

– Asiamies on valvonnan lisäksi tukenut työntekijöitä ja työnantajia yhteistoimintaan liittyvissä asioissa, STTK:n johtaja Minna Ahtiainen kertoo tiedotteessa.

Ahtiaisen mukaan toimiston lakkauttamisella ei oikeasti saavuteta säästöjä.

– Yhteistoimintaan liittyvät valvontatehtävät todennäköisesti siirtyvät vain toisiin virastoihin: yhteistoiminta-asiat Lupa- ja valvontavirastolle ja henkilöstörahastoasiat Patentti- ja rekisterihallitukselle, hän perustelee.

Ahtiaisen mukaan kustannusarvioissa on epävarmuutta erityisesti siirtymävaiheen kustannuksista, jotka liittyvät esimerkiksi henkilöstön määrään, perehdytykseen ja tietojärjestelmiin.

– Lisäksi henkilöstörahastojen valvonnan osalta lisääntyvät kustannukset siirretään työntekijöiden henkilöstörahastojen maksettavaksi.

Palkansaajakeskusjärjestöt STTK, SAK ja Akava ovat jättäneet lakiesityksestä yhteisen eriävän mielipiteen. Yt-asiamiehen toimiston lakkauttamista koskeva mietintö on lähtenyt lausuntokierrokselle tänään.

