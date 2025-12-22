Hallitus haluaa lyhentää vuokranantajan irtisanomisaikaa – Vuokralaiset tyrmää: ”Heikentää merkittävästi asumisturvaa”

Vuokralla asuvien etujärjestö Vuokralaiset ry arvostelee tiukasti hallituksen kaavailemaa lakimuutosta, joka lyhentäisi vuokranantajan irtisanomisaikaa pitkissä vuokrasuhteissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lakiehdotuksen mukaan vuokranantajan pidempää irtisanomisaikaa lyhennettäisiin neljään kuukauteen, kun se nykyisin on kuusi kuukautta. Lisäksi pidempi irtisanomisaika tulisi sovellettavaksi vasta sitten, kun vuokrasuhde on jatkunut kaksi vuotta, kun tällä hetkellä rajapyykkinä on yksi vuosi.

Muutos tarkoittaisi, että aiempaa useampi vuokralainen jäisi lyhyemmän, kolmen kuukauden irtisanomisajan piiriin. Lisäksi pitkäaikaisten vuokralaisten asumisturva heikkenisi nykyisestä, lakiehdotuksen vaikutusarviossa todetaan.

Lakiehdotus on ollut joulukuussa lausuntokierroksella, joka päättyy tiistaina.

Vuokralaiset ry sanoo lausunnossaan, että ehdotettu lakimuutos heikentää merkittävästi vuokralaisten asumisturvaa ja lisää epävarmuutta erityisesti pitkäaikaisissa vuokrasuhteissa.

Järjestö huomauttaa, että asunnon vaihtaminen on vuokralaiselle usein taloudellisesti, sosiaalisesti ja ajallisesti vaativa prosessi, johon liittyy huomattavia kustannuksia ja epävarmuutta.

- Nykyinen kuuden kuukauden irtisanomisaika on ollut tärkeä suojamekanismi, joka antaa vuokralaiselle realistisen mahdollisuuden etsiä uusi asunto, järjestää taloutensa ja sopeutua muutokseen ilman kohtuutonta painetta, kirjoittaa Vuokralaiset ry:n toiminnanjohtaja Anne Viita lausunnossaan.

- Lyhyempi irtisanomisaika lisää riskiä, että vuokralainen joutuu hyväksymään itselleen sopimattoman asumisratkaisun, Viita jatkaa.

Kaavailtu lakimuutos vaikuttaisi suureen määrään ihmisiä. Suomessa asui vuokralla viime vuoden alussa noin 1,6 miljoonaa ihmistä.

Vuokralla asuminen on yleistynyt jo pitkään, ja kehityksen odotetaan jatkuvan samansuuntaisena myös tulevina vuosina.

Lakimuutoksella olisi vaikutuksia myös yksityisille vuokranantajille, joita Suomessa on noin 340 000.

Irtisanomisajan muutos koskisi vain niitä vuokrasopimuksia, jotka tehdään lakimuutoksen voimaantulon jälkeen. Nykyisiin vuokrasuhteisiin sillä ei siis olisi vaikutusta.

VUOKRALAISTEN etujärjestö sanoo, että monilla alueilla kohtuuhintaisen asunnon löytäminen neljässä kuukaudessa ei ole realistista. Erityisen vaikeaa se olisi perheille, pienituloisille sekä erityistarpeisille vuokralaisille.

- Neljän kuukauden irtisanomisaika ei useinkaan riitä asunnon, lasten hoitopaikkojen ja koulusiirtojen järjestämiseen sekä uuden arjen rakentamiseen, Viita kommentoi.

Myös lakiehdotuksen vaikutusarviossa sanotaan, että tietyillä asuinalueilla muutos voi johtaa siihen, ettei vuokralaiselle jää riittävästi aikaa järjestää asumistaan uudelleen.

KAAVAILTUA muutosta perustellaan lakiehdotuksessa sanomalla, että nykyinen kuuden kuukauden irtisanomisaika on ollut vuokranantajan näkökulmasta monissa tilanteissa huomattavan pitkä.

Irtisanomisaika on voinut rajoittaa asunnon tietynlaista käyttöä esimerkiksi silloin, kun asunto on haluttu myydä tai ottaa omaan käyttöön.

Lisäksi vuokranantajan asema paranisi tilanteissa, joissa vuokralainen on rikkonut sopimusta, mutta ei niin paljon, että edellytykset vuokrasopimuksen purkamiseen täyttyisivät. Näissä tilanteissa vuokranantajan ei enää tarvitsisi odottaa kuutta kuukautta, vaan vuokrasuhde saataisiin irtisanomisella päättymään jo kolmen tai neljän kuukauden kuluessa.

Vaikutusarvion mukaan on mahdollista, että nykyisen lain mukainen pitkä irtisanomisaika on tehnyt asunnon vuokraamisesta vähemmän houkuttelevaa yksityisille vuokranantajille, jotka ovat ehkä tarjonneet määräaikaisia vuokrasopimuksia toistaiseksi voimassa olevien vuokrasopimusten sijasta.

”Tärkeä askel oikeaan suuntaan”

YKSITYISTEN vuokranantajien etujärjestö Suomen Vuokranantajat pitää suunniteltua irtisanomisajan muutosta erittäin perusteltuna.

Vuokranantajien lausunnon mukaan kyseessä on tärkeä askel oikeaan suuntaan, vaikka järjestön mukaan irtisanomisajat olisivat pohjoismaisessa vertailussa edelleen ”äärimmäisen vuokralaismyönteiset”.

- Nykyinen kuusinkertainen ero irtisanomisajoissa on vuokranantajan näkökulmasta epäoikeudenmukainen ja perusteeton, Suomen Vuokranantajien yhteiskuntasuhdepäällikkö Juho Kärkkäinen sanoo tiedotteessa.

Kärkkäisen mukaan vuokranantajan irtisanomisajan lyhentäminen ei merkittävästi heikentäisi vuokralaisen asumisturvaa, vaan vaikutukset olisivat hyvin pienimuotoisia.

Suomen Vuokranantajat haluaisi, että samassa rytäkässä tehtäisiin muutoksia myös vuokralaisen irtisanomisaikaan. Nykyisin vuokralainen voi irtisanoa asuntonsa yhden kuukauden irtisanomisajalla. Tätä ei olla lakiehdotuksessa muuttamassa.

Suomen Vuokranantajien mielestä vuokralaisen irtisanomisaikaa olisi voitu pidentää tai ainakin mahdollistaa irtisanomisajan pidentäminen sopimuksella esimerkiksi kahteen kuukauteen.

Lausuntokierroksella ollut lakiehdotus on osa laajempaa päivitystä asuinhuoneiston vuokrausta koskevaan lakiin. Hallituksen lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle maaliskuussa.