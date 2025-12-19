Hallitus haluaa sallia pientuottajille viinan ulosmyynnin – lakiluonnos lausuntokierrokselle

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on laittanut lausuntokierrokselle esitysluonnoksen, joka laajentaisi alkoholijuomien pientuottajien ulosmyyntioikeutta. Demokraatti Demokraatti

Esitysluonnoksen mukaan nykyistä useampi kotimainen alkoholintuottaja voisi myydä valmistamiaan alkoholijuomia valmistuspaikalta suoraan kuluttajille.

Alkon vähittäismyyntimonopoliin säädetty pientuottajia koskeva poikkeus on voimassa olevassa alkoholilaissa rajattu. Nykyisen lain mukaan kuluttajille voidaan myydä niiden valmistuspaikoilta enintään 13 prosenttisia tilaviinejä ja enintään 12 prosenttisia käsityöläisoluita.

Ehdotettavan lakimuutoksen myötä voimassa olevat tilaviini- ja käsityöläisolutpoikkeukset kumottaisiin ja korvattaisiin poikkeuksella, joka koskisi kaikenlaisten alkoholijuomien pientuottajia. Vähittäismyynti olisi jatkossakin luvanvaraista ja sidottu valmistuspaikan yhteyteen tai välittömään läheisyyteen.

MUUTOS olisi STM:n mukaan merkittävä esimerkiksi pientislaamoille, jotka eivät ole tähän asti saaneet myydä tuotteitaan suoraan kuluttajille. Lisäksi laissa luovuttaisiin erittäin tiukoista tilaviinin ja käsityöläisoluen määritelmistä. Määritelmissä luetellaan sallitut ainesosat, joita tuotteessa voi käyttää eli esimerkiksi tilaviinipoikkeus ei nykyisellään koske viinirypäleistä valmistettuja alkoholijuomia.

– Tavoitteena on parantaa kotimaisten pientuottajien toiminnan edellytyksiä. Lakimuutoksen myötä myös esimerkiksi pientislaamot voisivat jatkossa myydä valmistamiaan alkoholijuomia suoraan kuluttajille. Näin tuettaisiin pientuottajien toimintaa, kotimaista yrittäjyyttä, lähituotantoa, maaseutuelinkeinoja ja matkailua, sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) sanoo STM:n tiedotteessa.

Poikkeus koskisi yli 5,5 prosenttisten alkoholijuomien myymistä suoraan pientuottajan valmistuspaikalta kuluttajille. Tuottajat eivät olisi saamassa lupaa kotiinkuljetukseen.

Laajennetun vähittäismyyntioikeuden edellytyksenä olisi luonnoksen mukaan se, että valmistaja tuottaa vuodessa enintään 100 000 litraa alkoholijuomia puhtaaksi alkoholiksi muutettuna. Yli 5,5 prosenttisia alkoholijuomia voisi myydä vuoden aikana enintään 25 000 litraa puhtaaksi alkoholiksi muutettuna.