Hallitus kieltäisi ruokakauppojen omien tuotemerkkien suosimisen – perustellaan tuottajien edulla ja huoltovarmuudella

Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt hallituksen esityksen elintarvikemarkkinalain muutoksista lausuntokierrokselle. Lakiin lisättäisiin esimerkiksi säännös ostajan eli kauppojen oman tuotemerkin suosimisen kieltämisestä, minkä Elintarvikeliitto (ETL) toivoo vähentävän keskusliikkeiden valtaa.

Ministeriön mukaan esityksen tavoitteena on vahvistaa elintarvikeketjun heikommassa asemassa olevien toimijoiden asemaa sekä parantaa markkinoiden toimivuutta.

- Hallituksen esityksen tavoitteena on tasapainottaa elintarvikeketjun neuvotteluvoimaa ja edistää markkinoiden vakautta sekä huoltovarmuutta, ministeriö kirjoittaa tiedotteessaan.

ESITYKSEN mukaan ostaja ei esimerkiksi saa käyttää kohtuuttomia sopimusehtoja neuvotteluvoimaltaan heikompia tavarantoimittajia kohtaan. Ostajan on myös neuvoteltava sopimusehdoista, jos olosuhteet muuttuvat olennaisesti.

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan muutokset parantavat alkutuottajien ja elintarviketeollisuuden asemaa neuvotteluissa ja suojaavat kohtuuttomilta sopimusehdoilta.

- Kuluttajille tämä tarkoittaa vahvempaa kotimaista tuotantoa ja reilumpia markkinakäytäntöjä, ministeriö kirjoittaa.

ELINTARVIKELIITTO (ETL) katsoo, että ministeriön ehdotukset elintarvikemarkkinalain uudistamiseksi ovat oikeansuuntaisia. ETL peräänkuuluttaa kannanotossaan kuitenkin lisätoimia neuvotteluvoiman tasapainottamiseksi esimerkiksi liikesalaisuuksien paremmalla suojalla ja kuluttajakysyntätiedon avoimuuden lisäämisellä.

Liitto korostaa, että yritysten luottamuksellisten tietojen hyödyntäminen kaupan omien merkkien valmistuksessa pitäisi estää nykyistä tehokkaammin.

Kaupan kaksoisrooli sekä ostajana että brändituotteiden kilpailijana voi lisätä riskiä neuvotteluissa saatujen tietojen väärinkäytöstä. Esimerkiksi tiedot elintarvikkeen valmistajayrityksen kustannuksista tai tulevista suunnitelmista eivät saa liikkua kaupan osto-organisaation sisällä.

– Lailla on luotavat selkeät pelisäännöt reilun kilpailun takaamiseksi. Tietojen luottamuksellisuuden säilyttämiseksi esimerkiksi palomuurit osto-organisaatioihin ovat välttämättömiä, Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Mikko Käkelä korostaa tiedotteessa.

KANNANOTOSSA muistutetaan, että kaupan omien tuotemerkkien alla myytävien tuotteiden määrä on kasvanut viime vuosina, ja yksittäisissä tuoteryhmissä niiden osuus myynnistä on merkittävä.

Ministeriön ehdotus kieltää kaupan omien tuotemerkkien suosiminen brändituotteiden kustannuksella on ETL:n mukaan tärkeä askel kohti oikeudenmukaista kilpailua. Ehdotus edistäisi myös alan innovaatioita ja turvaisi kuluttajien valinnanvapautta.

– On kohtuullista, että kauppa kohtelee yhdenvertaisesti omia merkkejään ja brändituotteita markkinoinnissa ja hyllysijoittelussa. Lakiehdotuksen sanamuotoja pitäisi vielä terävöittää, jotta tasapuolisuus toteutuu mahdollisimman kattavasti, Käkelä vaatii.

ETL on pettynyt siihen, ettei ehdotuksiin sisälly kaupalle velvoitetta jakaa kuluttajien kysyntä- eli menekkitietoa elintarviketeollisuudelle ja alkutuotannolle nykyistä laajemmin. Menekkitiedon parempi saatavuus tasapainottaisi liiton mukaan neuvotteluasetelmia ja parantaisi markkinoiden toimintaa.

– Nykyiset päivittäistavarakaupan tilastot ovat liian yleisellä tasolla eikä esimerkiksi kaupan omien merkkien kysynnän kehityksestä tuoteryhmittäin ole jatkuvaa seurantaa, Mikko Käkelä sanoo.

Hänen mukaansa tiedon tasaisempi jakautuminen arvoketjussa edistäisi koko ruokaketjun kilpailukykyä ja mahdollistaisi pitkäaikaisen, strategisen tuotannon suunnittelun.

Lausuntokierros jatkuu joulukuun 12. päivään.

Juttua päivitetty klo 13.29: lisätty ETL:n kommentit.