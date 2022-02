Hallitus kompensoi energiahintoja – Malm: ”Kohdistus sinne, missä välimatkat ovat pitkiä ja oma auto välttämättömyys”

Hallitus on tänään päättänyt toimista energian hintojen nousun kompensoimiseksi. Keskeisiä välineitä ovat työmatkavähennyksen korottaminen. Toimet ovat voimassa vuoden 2022. Demokraatti.fi

Matkakuluvähennyksen enimmäismäärää korotetaan tämän vuoden verotuksessa 7 000 eurosta 8 400 euroon. Henkilöautojen kilometrikohtaista matkakuluvähennystä puolestaan korotetaan määräaikaisesti 25 sentistä 30 senttiin kilometriä kohden.

Muutokset vaikuttavat noin 570 000 henkilön verotukseen.

Hallitus linjasi myös liudan muita toimia, joilla on tarkoitus lieventää energian hinnannousun vaikutuksia. Esimerkiksi maatalouden tuotantorakennusten kiinteistövero poistetaan väliaikaisesti tältä vuodelta, jos EU-lainsäädäntö sen sallii. Jos toimi ei onnistu EU-oikeudellisesti, maataloudelle myönnetään tukea muilla keinoilla.

– Nämä toimet kohdistuvat sinne, missä välimatkat ovat pitkiä ja oma auto välttämättömyys. Polttoaineen kallistuminen osuu epäreiluimmin heihin, joiden on pakko ajaa pitkiä työmatkoja, kansanedustaja ja SDP:n 1. varapuheenjohtaja Niina Malm (sd.) kommentoi.

Lisäksi hallitus esittää useita muita lyhyen ja pitkän aikavälin toimia energia-ahdingon helpottamiseksi kotitalouksissa ja yrityksissä. Hallitus ehdottaa mm. maatalouden tuotantolaitosten vapauttamista kiinteistöverosta vuoden 2022 verotuksessa edellyttäen, että toimi on EU-oikeudellisesti hyväksyttävä. Kaikista tärkeimpänä Malm pitää kuitenkin energiaomavaraisuuteen pyrkimistä.

– Esimerkiksi tuotantolaitosten vapauttaminen kiinteistöverosta on tarpeellinen kädenojennus maataloudellemme, joka on erittäin vaikeassa tilanteessa. Tärkein tavoite on kuitenkin päästä pitkällä aikavälillä eroon fossiilisista polttoaineista. Riippuvuus fossiilisista tarkoittaa riippuvuutta Venäjästä ja tilanne Euroopassa osoittaa, että meidän on pyrittävä mahdollisimman nopeasti energiaomavaraisuuteen, Malm korostaa.

Juttua päivitetty kello 10.24.