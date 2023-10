Hallitus lakkauttamassa aikuiskoulutustuen – kysymysryöppy Työllisyysrahastoon

Hallituksen suunnitelma aikuiskoulutustuen lopettamisesta ensi elokuussa on aiheuttanut kysymysryöpyn Työllisyysrahaston henkilöstölle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Kyselyjä on tullut ja tulee koko ajan paljon. Haastavaa tästä tekee se, että nyt sosiaali- ja terveysministeriössä sisäisenä virkamiestyönä suunnitellaan niin kutsuttuja siirtymäsäännöksiä eli miten (aikuiskoulutustuen) lakkautus käytännössä menisi, kertoo Työllisyysrahaston asiakkuusjohtaja Tuulikki Saari.

Siirtymäsäännöksiä ei ole vielä julkistettu, ja ne ovat ensi kuussa tulossa toimeenpanijana Työllisyysrahastoon lausuntokierrokselle.

- Olemme koko ajan olettaneet, että siirtymäaika tulee. Eli jos saat tukioikeuden ennen lakkautuspäivämäärää nykylainsäädännön ollessa voimassa, niin silloin siirtymäajalla pystyt myös käyttämään niitä opiskelutukikuukausia. Mutta kaikki muut yksityiskohdat ovat vielä pimennossa, että miten tämä lopulta tulee sitten menemään, Saari sanoo.

Epätietoisuudesta kertoo se, että Työllisyysrahastoon tuli elokuussa 30 prosenttia enemmän puheluita kuin tavallisesti.

TYÖLLISYYSRAHASTO maksoi aikuiskoulutustukea viime vuonna noin 30 000 ihmiselle yhteensä 178 miljoonaa euroa. Tuen saajista palkansaajan aikuiskoulutustukea noin sai 29 300 ihmistä ja yrittäjän aikuiskoulutustukea noin 800 ihmistä.

- Kun on kyse oppimisesta ja osaamisen parantamisesta työelämässä, (tuen lakkauttamisella) on totta kai monia vaikutuksia. Jos tilalle tulee jotain vastaavaa, mutta vähän eri muodossa, niin se helpottaa, Saari sanoo.

Työllisyysrahaston etuudessa sote-ala on Saaren mukaan suurin tuen käyttäjäala, koska se on tutkintopainotteinen. Toinen suuri rahaston etuuden käyttäjä on opetus- ja koulutusala.

Hallitus aikoo lakkauttaa aikuiskoulutustuen ensi vuoden elokuusta alkaen. Lakkautuksella arvioidaan saatavan 8 000 lisätyöllistä, ja sen arvioidaan vahvistavan julkista taloutta 44 miljoonalla eurolla.

TILASTOKESKUKSEN mukaan aikuiskoulutukseen osallistui viime vuonna lähes joka toinen 18-64-vuotias. Määränä tämä vastaa noin puoltatoista miljoonaa ihmistä.

Eniten aikuiskoulutukseen osallistuivat Tilastokeskuksen mukaan naiset, pitkän pohjakoulutuksen omaavat ja 35-54-vuotiaat.

Pitkän pohjakoulutuksen saaneista aikuiskoulutukseen osallistui lähes kaksi kolmesta. Sen sijaan toisen asteen koulutuksen suorittaneista ja pelkän perusasteen suorittaneista koulutukseen osallistui alle neljä henkeä kymmenestä.

Työhön tai ammattiin liittyvien syiden vuoksi opiskeli lähes puolet työvoimaan kuuluvista aikuisista. Viime vuonna tällaisessa koulutuksessa työvoimasta eli työssä käyvistä ja työttömistä oli vajaat 1,1 miljoonaa.