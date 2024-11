“Hallitus nakertaa hyvinvoinnin ja talouden pohjaa” – SDP:stä muistutus koulutuksen ja sivistyksen tärkeydestä

Hallituksen elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia voimakkaasti leikkaava politiikka on täysin vastakkainen suomalaisten toiveelle, kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Eeva-Johanna Eloranta (sd.) kritisoi. Demokraatti Demokraatti

Hän viittaa äskettäin julkaistuun Vapaa sivistystyö ry:n sivistysbarometrin tulokseen, jonka mukaan yli 90 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että Suomessa on huolehdittava siitä, että ihmisillä on taustastaan, asuinpaikastaan, iästään tai varallisuudestaan riippumatta mahdollisuus kehittää itseään.

– Hallituksen jatkuvan oppimisen ja aikuiskoulutuksen leikkaukset nakertavat sekä suomalaisen hyvinvointivaltion että osaamiseen perustuvan talouskasvun pohjaa, Eloranta toteaa tiedotteessa.

Hän huomauttaa, että aikuiskoulutustuen lakkauttaminen kokonaan, vapaan sivistystyön leikkaukset, avoimen korkeakoulun maksujen korottaminen ja ensi vuodelle tuleva 120 miljoonan leikkaus juuri aikuisille suunnattuun ammatilliseen koulutukseen heikentävät ihmisten mahdollisuuksia kehittää omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan esimerkiksi työmarkkinoiden tarvetta vastaavaksi.

Sivistysbarometriin vastaajista 87 prosenttia näkee, että suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on rakennettu koulutuksen ja sivistyksen varaan.

KOULUTUS ja sivistys ovat Elorannan mukaan hyvinvointiyhteiskunnan perusta, mutta lisäksi myös talouskasvun pohja.

– Tuhotessaan uudelleenkouluttautumisen ja itsensä kehittämisen mahdollisuuksia hallitus nakertaa hyvinvointimme ja taloutemme pohjaa vastoin suomalaisten suuren enemmistön toiveita. Ei ole ihme, että enemmistön mielestä hallitus vie Suomea väärään suuntaan.

Talouskasvua ja hyvinvointia ei luoda koulutusmahdollisuuksia heikentämällä vaan päinvastoin antamalla ihmisille mahdollisuus kehittää itseään, kuten kansan enemmistökin ajattelee, Eloranta painottaa.

– Hallituksenkin pitäisi tiedostaa tämä ennen kuin kallis lasku tulee tulevaisuudessa maksettavaksi.