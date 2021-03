Hallitus neuvottelee kello 12 alkaen Säätytalolla – HS:n mukaan ravintolasulku on jatkumassa kolmella viikolla

Hallitus järjestää tuoreimman koronaneuvottelunsa Helsingin Säätytalossa kello 12 alkaen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Valtioneuvoston kanslian mukaan hallitus käsittelee ajankohtaista koronatilannetta ja sitä koskevia toimia.

Useiden medioiden omien tietojen mukaan hallitus aikoo esittää alkuviikosta erillislakia liikkumisrajoitusten ja maskipakon säätämiseksi. Asiasta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat eilen.

Medioiden mukaan erillislaki koskisi ensi vaiheessa pääkaupunkiseutua ja Turkua, joissa epidemia on pahin. Tämän päivän neuvotteluja olisi HS:n mukaan pohjustettu eri ministeriöiden kansliapäälliköiden kokoontumisessa sunnuntaina.

Aikaisemmin erityisesti vasemmistoliitto, RKP ja vihreät ovat kertoneet suhtautuvansa kriittisesti liikkumisrajoituksiin. Myös suuret hallituspuolueet SDP ja keskusta ovat pitäneet niitä viimesijaisina toimina epidemian hillitsemiseksi.

– Tietysti toivomme, että tämä tauti saadaan pidettyä kurissa näillä toimenpiteillä ja nykyiset toimenpiteet tepsivät, mutta mikäli tilanne pahenee, tässä vaiheessa mitään vaihtoehtoa ei voi sulkea pois, pääministeripuolue SDP:n eduskuntaryhmää johtava Antti Lindtman sanoi STT:lle runsas viikko sitten.

HS:n mukaan lakiesitys asiasta on tarkoitus antaa eduskuntaan huomenna tiistaina. Tänään se kertoi lisäksi, että samalla on tarkoitus esittää ravintoloiden sulkemisen jatkamista kolmella viikolla.

Ravintoloiden sulkemisen mahdollistaa lakimuutos, joka on voimassa sunnuntaihin asti. Hallitus on lakimuutoksen hyväksymisen jälkeen päättänyt erillisellä valtioneuvoston asetuksella sen, millä alueilla ravintolat on suljettu.