Politiikka
10.4.2026 11:40 ・ Päivitetty: 10.4.2026 11:40
Hallitus nimitti ministeriöön tekoälyneuvonantajan – tästä on kyse
Hallitus etsii nopeita ja konkreettisia keinoja, joilla tekoälyä voitaisiin ottaa käyttöön julkisessa hallinnossa.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on asettanut viestintäneuvos Arto Tenhusen selvittämään keinoja, joilla tekoälyn hyödyntämistä voidaan nopeuttaa ja laajentaa julkisissa palveluissa. Selvitystyö jatkuu lokakuun loppuun saakka.
Liikenne- ja viestintäministeriö taas on nimittänyt professori Petri Myllymäen tekoälyneuvonantajaksi vuoden ajaksi. Myllymäki on älykkäiden järjestelmien ja koneoppimisen professori Helsingin yliopistossa.
Neuvonantaja muun muassa tukee hallituksen tekoälylinjausten toimeenpanoa. Tekoälyneuvonantaja edistää Suomen maakuvaa tekoälymaana ja edustaa Suomea kansainvälisissä yhteyksissä. Neuvonantaja tarjoaa myös asiantuntemusta tekoälyn käyttöönottoon valtioneuvostossa.
