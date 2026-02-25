Hallitus pääsee taklaamaan välikysymyksen

Eduskunnassa äänestetään tänään keskiviikkona hallituksen luottamuksesta. Tälläkin kertaa kyse on parlamentille tärkeästä symboliikasta, eikä hallitus ole vaarassa kaatua tähän välikysymykseen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Oppositio vaati tiistaina välikysymyskeskustelussa hallitukselta uusia toimia työttömyystilanteen ratkaisemiseksi. Välikysymyksen jättivät keskusta ja Liike Nyt. Hallituksen tai ministerin luottamuksesta äänestetään perinteisesti välikysymyskeskustelun jälkeen.

Välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja, kansanedustaja Tuomas Kettunen (kesk.) sanoi, että hallituksen työllisyyspolitiikka on epäonnistunut.

- Ei ole tullut kannustusta, ei ole tullut mahdollisuuksia. Pelkästään kurjuutta, pelkästään keppiä. Kiristetään ehtoja ihmisille, joilla ei ole mitään kiristettävää jäljellä, hän sanoi.

HALLITUKSEN virallisen vastauksen välikysymykseen antoi eilen työministeri Matias Marttinen (kok.). Marttinen totesi useaan kertaan, että taloudessa nähdään jo monia positiivisia signaaleja.

Marttinen kuitenkin arvosteli sitä, että opposition esittämät keinot tarkoittaisivat käytännössä lisää velanottoa.

- Me joudumme myös kantamaan vastuuta ja huolehtimaan siitä, että Suomen julkisen talouden tilannetta voidaan ylläpitää. Ja samaan aikaan on tehty merkittäviä säästöjä, että velkaantuminen saadaan hallintaan, Marttinen sanoi. Lisää aiheesta Välikysymyskeskustelussa nostettiin esiin työttömyyden inhimillinen hinta: ”Hallitus jatkaa leikkaamista ja pakottamista”

Työ- ja elinkeinoministeriö arvioi maanantaina mediatilaisuudessa, että maahanmuutto selittää merkittävästi työttömyysasteen nousua, mutta merkittävin selitys työttömyysasteen nousulle koko väestön tasolla löytyy yleisestä heikosta taloustilanteesta ja heikosta työmarkkina- ja suhdannetilanteesta.

Globaalin suhdanteen ohella Suomen työmarkkinoihin ovat ministeriön mukaan vaikuttaneet julkisen sektorin säästötarpeet.