Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

25.2.2026 06:11 ・ Päivitetty: 25.2.2026 06:12

Hallitus pääsee taklaamaan välikysymyksen

LEHTIKUVA / MIKKO STIG
Pää- ja valtiovarainministeri kuuntelemassa tiistain välikysymyskeskustelua.

Eduskunnassa äänestetään tänään keskiviikkona hallituksen luottamuksesta. Tälläkin kertaa kyse on parlamentille tärkeästä symboliikasta, eikä hallitus ole vaarassa kaatua tähän välikysymykseen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Oppositio vaati tiistaina välikysymyskeskustelussa hallitukselta uusia toimia työttömyystilanteen ratkaisemiseksi. Välikysymyksen jättivät keskusta ja Liike Nyt. Hallituksen tai ministerin luottamuksesta äänestetään perinteisesti välikysymyskeskustelun jälkeen.

Välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja, kansanedustaja Tuomas Kettunen (kesk.) sanoi, että hallituksen työllisyyspolitiikka on epäonnistunut.

- Ei ole tullut kannustusta, ei ole tullut mahdollisuuksia. Pelkästään kurjuutta, pelkästään keppiä. Kiristetään ehtoja ihmisille, joilla ei ole mitään kiristettävää jäljellä, hän sanoi.

HALLITUKSEN virallisen vastauksen välikysymykseen antoi eilen työministeri Matias Marttinen (kok.). Marttinen totesi useaan kertaan, että taloudessa nähdään jo monia positiivisia signaaleja.

Marttinen kuitenkin arvosteli sitä, että opposition esittämät keinot tarkoittaisivat käytännössä lisää velanottoa.

- Me joudumme myös kantamaan vastuuta ja huolehtimaan siitä, että Suomen julkisen talouden tilannetta voidaan ylläpitää. Ja samaan aikaan on tehty merkittäviä säästöjä, että velkaantuminen saadaan hallintaan, Marttinen sanoi.

Lisää aiheesta

Välikysymyskeskustelussa nostettiin esiin työttömyyden inhimillinen hinta: ”Hallitus jatkaa leikkaamista ja pakottamista”

Työ- ja elinkeinoministeriö arvioi maanantaina mediatilaisuudessa, että maahanmuutto selittää merkittävästi työttömyysasteen nousua, mutta merkittävin selitys työttömyysasteen nousulle koko väestön tasolla löytyy yleisestä heikosta taloustilanteesta ja heikosta työmarkkina- ja suhdannetilanteesta.

Globaalin suhdanteen ohella Suomen työmarkkinoihin ovat ministeriön mukaan vaikuttaneet julkisen sektorin säästötarpeet.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Politiikka

24.2.2026 13:45

Välikysymyskeskustelussa nostettiin esiin työttömyyden inhimillinen hinta: ”Hallitus jatkaa leikkaamista ja pakottamista”

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Petri Korhonen

Politiikka
24.2.2026
Tutkija: Suomessakin kannattaisi alkaa puhua ydinaseista – nyt kun vielä ehdimme
Lue lisää

Susanna Luikku

Politiikka
24.2.2026
Välikysymyskeskustelussa nostettiin esiin työttömyyden inhimillinen hinta: ”Hallitus jatkaa leikkaamista ja pakottamista”
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
24.2.2026
Arvio: Kärsivällisyyttä, tarkkaavaisuutta ja pysähtymistä vaativaa ajattelua kuolemasta
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU