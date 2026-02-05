Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

5.2.2026 16:00 ・ Päivitetty: 5.2.2026 16:00

Hallitus päätti: Näistä maista otetaan tänä vuonna yhteensä 500 kiintiöpakolaista

LEHTIKUVA / AFP / VIVIEN LATOUR
Kongolaisia pakolaisia pakolaisleirillä 11. joulukuuta 2025.

Valtioneuvosto on päättänyt vuoden 2026 kiintiöpakolaispaikkojen kohdennuksesta, joka pidettiin samanlaisena kuin kahtena edellisvuonna.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Suomi ottaa vuosittain vastaan 500 kiintiöpakolaista. Tänä vuonna näistä 150 on afganistanilaisia Iranista, 120 kongolaisia Ruandasta ja 100 syyrialaisia Turkista.

Lisäksi vastaan otetaan 50 venezuelalaista Perusta, 30 Libyasta Ruandaan evakuoitua ja 50 hätätapausta ilman kansalaisuus- tai aluerajausta.

Viime vuoden pakolaiskiintiön kohdentaminen herätti keskustelua, kun sisäministeriön poliittinen johto oli yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan pyrkinyt priorisoimaan kristittyjä pakolaisia.

Oikeuskansleri piti tuolloin pakolaiskiintiön kohdentamisen valmistelua epäonnistuneena, mutta ei katsonut, että uskontoa olisi käytetty lainvastaisesti perusteena.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Petri Korhonen

Päätoimittajalta
5.2.2026
Miksi kansanedustajat valehtelevat lähdesuojan takaa?
Lue lisää

Rane Aunimo

Toimituksen kommentit
5.2.2026
Häirintäkohu näyttää olleen vain politiikan pintakuohua
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU