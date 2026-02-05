Politiikka
Hallitus päätti: Näistä maista otetaan tänä vuonna yhteensä 500 kiintiöpakolaista
Valtioneuvosto on päättänyt vuoden 2026 kiintiöpakolaispaikkojen kohdennuksesta, joka pidettiin samanlaisena kuin kahtena edellisvuonna.
Suomi ottaa vuosittain vastaan 500 kiintiöpakolaista. Tänä vuonna näistä 150 on afganistanilaisia Iranista, 120 kongolaisia Ruandasta ja 100 syyrialaisia Turkista.
Lisäksi vastaan otetaan 50 venezuelalaista Perusta, 30 Libyasta Ruandaan evakuoitua ja 50 hätätapausta ilman kansalaisuus- tai aluerajausta.
Viime vuoden pakolaiskiintiön kohdentaminen herätti keskustelua, kun sisäministeriön poliittinen johto oli yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan pyrkinyt priorisoimaan kristittyjä pakolaisia.
Oikeuskansleri piti tuolloin pakolaiskiintiön kohdentamisen valmistelua epäonnistuneena, mutta ei katsonut, että uskontoa olisi käytetty lainvastaisesti perusteena.
