”Hallitus paikkaa järjetöntä veropolitiikkaansa lukutaidon kustannuksella” – Kansanedustaja vaatii kirjojen alv:n poistamista

Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo vaatii Suomea kulkemaan Tanskan jalanjäljissä ja vapauttamaan kirjat arvonlisäverosta. Demokraatti Demokraatti

Honkasalo toteaa tiedotteessaan, että suomalaisten kirjaostokset ovat kohta EU-maiden raskaimmin verotettuja.

– Kirjojen arvonlisäverotus ollaan poistamassa Tanskassa, mikä nostaa Suomen kyseenalaiselle ykköspallille. Me emme voi olla se EU-maa, joka tekee lukemisesta harvojen etuoikeuden, Honkasalo sanoo.

HÄN muistuttaa tehneensä asiasta lakialoitteen viime vuonna.

– Kuten lakialoitteessani totean, lukutaito heikkenee Suomessa hälyttävää tahtia kaikissa ikäryhmissä. On ilmiselvää, että hyvän lukutaidon saavuttaakseen jokainen meistä – niin lapsi, nuori kuin aikuinen – tarvitsee kirjoja. Orpon hallitus paikkaa järjetöntä veropolitiikkaansa tällä hetkellä suomalaisten lukutaidon kustannuksella.

Hallituksen viime vuonna tekemä päätös nostaa kirjojen alv 14 prosenttiin tarkoittaa, että suomalaiset maksavat nyt kirjoistaan usein enemmän veroja kuin mitä kirjailijat itse niistä ansaitsevat.

– Kirjailijat eivät elä pyhällä hengellä. Meillä on pieni kielialue, minkä vuoksi tällaisilla päätöksillä on aidosti pitkäkantoisia vaikutuksia kirjallisuuskenttään, kulttuuriin ja koko sivistykseen, Honkasalo sanoo.

MYÖS vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela vapauttaisi kirjojen myynnin arvonlisäverosta.

– Kirjojen korkea arvonlisävero on väärää politikkaa. Korkeat hinnat tekevät lukemisesta liian kallista monelle, mikä on myrkkyä suomalaisten lukutaidolle, kirjailijoiden toimeentulolle ja kustannusalalle, sanoo Koskela.

– Hyvä lukutaito on merkittävä tasa-arvoisen osallistumisen mahdollistaja yhteiskunnassa. Tällä hetkellä erot hyvin ja huonosti lukevien välillä Suomessa kasvavat. Kirjojen korkea arvonlisävero syventää tätä huonoa kehitystä, joka tulisi päinvastoin pyrkiä kääntämään, Koskela jatkaa tiedotteessaan.

Lisätty Minja Koskelan näkemyksiä klo 11.23.