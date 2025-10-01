Politiikka
Hallitus rajoittaa nuuskan ja nikotiinipussien rahtausta – Esitys kiristyi lausuntokierroksella
Hallitus esittää kiristystä nuuskan ja nikotiinipussien verottomaan matkustajatuontiin esimerkiksi Ruotsista tai laivoilta. Jatkossa nuuskaa ja nikotiinipusseja saisi kumpaakin tuoda verottomasti vain 200 grammaa tuontikerralla toisesta EU-maasta.
Tällä hetkellä nuuskaa saa tuoda yhden kilon kalenterivuorokaudessa. Kilon raja tulee vuodenvaiheessa myös tiettyjen nikotiinipussien matkustajatuontiin.
Nyt esitetyssä muutoksessa on kyse nimenomaan verottomuudesta. Muutoksen jälkeenkin nuuskaa ja tiettyjä nikotiinipusseja saisi tuoda kilon kumpaakin, mutta 200 grammaa ylittävistä osista pitäisi maksaa tupakkaveroa.
Asia sisältyy hallituksen viime viikolla antamaan esitykseen, jolla nikotiinipussien tupakkaveroa korotetaan ja vahvat sähkötupakkanesteet otetaan tupakkaveron piiriin. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2026 alussa.
ALUN perin hallitus ehdotti lakiluonnoksessaan, että myös verottomuudessa rajana olisi yksi kilo, kuten matkustajatuonnissa ylipäätään. Kohta kuitenkin muutettiin lausuntopalautteen perusteella.
Tiukempaa rajaa vaativat lausuntokierroksella terveyssyistä esimerkiksi Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry, Lääkäriliitto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).
Taloudellisista näkökulmista tiukempaa rajaa vaativat myös esimerkiksi Kaupan liitto, Veronmaksajain keskusliitto sekä matkailu- ja ravintola-alan etujärjestö Mara. Esimerkiksi Maran mukaan rajoittaminen ohjaisi kuluttajia ostamaan nikotiinipusseja Suomesta, mistä kertyisi valtiolle arvonlisäveroja ja valmisteveroja.
Lakiesityksen mukaan yksikään lausunnonantaja ei vastustanut rajoituksen käyttöönottoa.
NUUSKAA ja nikotiinipusseja ei siis saisi tuoda verottomasti tornikaupalla. Torneiksi kutsutaan tyypillisesti kymmenen rasian pakkauksia.
Esimerkiksi noin 16 gramman pussinuuskarasioita saisi jatkossa tuoda tupakkaverottomasti 12 kappaletta eli yhden tornin ja kaksi rasiaa. Kilon rajalla sellaisia saa tuoda 62 rasiaa.
Painavampaa irtonuuskaa ei todennäköisesti saisi tuoda läheskään yhtä tornia eli kymmentä kappaletta. Noin 42 gramman rasioita saisi jatkossa tuoda tupakkaverottomasti 4 kappaletta, kun kilon rajalla niitä voi tuoda 23 kappaletta.
Verottoman matkustajatuonnin rajoitus voisi vähentää nuuskan ja nikotiinipussien matkustajatuontia, arvioidaan hallituksen esityksessä. Siinä viitataan kyselytutkimukseen, jonka mukaan yli puolet nuuskaa tuoneista on tuonut kerralla yli 200 grammaa nuuskaa. THL:n mukaan noin viidesosa on tuonut yhden kilon tai enemmän.
VIIME vuonna nuuskaa tuotiin matkustajatuontina Suomeen noin 8,5 miljoonaa rasiaa, selviää THL:n julkaisemasta kyselytutkimuksesta. Määrä laski edellisvuoden 13 miljoonasta rasiasta. Huippuvuosi oli 2018, jolloin nuuskaa tuotiin matkustajatuontina noin 17,5 miljoonaa rasiaa.
Matkustajatuontia seurataan tutkimusyhtiö Verianin toteuttamilla puhelinhaastatteluilla, jossa ulkomailta palanneilta kysytään asiasta.
Nuuskan tuominen on tupakkalain mukaan sallittua vain omaan henkilökohtaiseen käyttöön. Matkustajista 74 prosenttia kertoi tuoneensa nuuskarasiat omaan käyttöönsä, 11 prosenttia jonkun toisen käyttöön ja 15 prosenttia sekä omaan että toisen käyttöön. Selvästi suurin osa osti pussinuuskaa ja pienempi osa irtonuuskaa.
Nikotiinipusseja puolestaan tuotiin matkustajatuontina viime vuonna 3,8 miljoonaa rasiaa. Määrä kasvoi edellisvuoden 1,6 miljoonasta, vaikka nikotiinipusseja on voinut ostaa Suomestakin.
Kyselytutkimus ei huomioi nuuskan laitonta maahantuontia, joka Tullin mukaan kääntyi jälleen viime vuonna kasvuun. Tulli takavarikoi nuuskaa viime vuonna yhteensä 4 800 kiloa.
