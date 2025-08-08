Hallitus rakoilee: ensi vaalikauden sopeutustavoitteet eivät kelpaa kaikille

Hallituspuolueista vain kokoomus, keskusta ja kristillisdemokraatit lupaavat jo etukäteen sitoutua valtiovarainministeriön ensi vaalikauden sopeutustavoitteisiin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Asia käy ilmi Uutissuomalaisen eduskuntapuolueiden ryhmäjohtajille tekemästä kyselystä.

Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen arvioi kesäkuussa, että julkista taloutta on sopeutettava 6-10 miljardilla eurolla ensi vaalikaudella.

Muut eduskuntapuolueet oppositiosta ja hallituksesta eivät kyselyssä halunneet sitoutua vielä tarkkoihin miljardilukuihin, koska Suomen kansantalouden kehittymisestäkään vuoden 2027 jälkeen ei vielä tarkemmin tiedetä.

EDUSKUNTARYHMÄNSÄ puheenjohtaja Jani Mäkelä (ps) kertoi Uutissuomalaiselle, että puolue on aina valmis vastuulliseen taloudenpitoon, mutta hän ei vielä ”lähde niittaamaan kiinni mitään tiettyjä summia”.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppuraisen mukaan SDP on puolestaan sitoutunut julkisen talouden sopeuttamiseen ja on valmis tekemään merkittäviä menosäästöjä. Hän ei kuitenkaan sitoutunut suoraan valtiovarainministeriön antamaan arvioon sopeutustarpeesta.

- Tulevan vaalikauden sopeutustarpeen kokoluokkaan ja aikatauluun voidaan ottaa tarkemmin kantaa loppusyksystä 2026 silloisen ennusteen ja viimeisimmän tiedon pohjalta, Tuppurainen sanoi Uutissuomalaiselle.

Perussuomalaiset sen sijaan kelpuuttavat lähivuosien leikkauslistat. Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) ehdotti keskiviikkona noin miljardin euron lisäsäästöjä ensi vuoden budjettiin.