Politiikka
25.2.2026 12:16 ・ Päivitetty: 25.2.2026 13:04
Hallitus sai eduskunnan luottamuksen välikysymysäänestyksessä
Hallitus on saanut eduskunnan luottamuksen äänin 96-76 äänestyksessä, joka koski välikysymystä työttömyystilanteesta. Poissa oli 27 edustajaa.
Oppositio vaati eilen välikysymyskeskustelussa hallitukselta uusia toimia työttömyystilanteen ratkaisemiseksi. Välikysymyksen jättivät keskusta ja Liike Nyt.
Välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja, kansanedustaja Tuomas Kettunen (kesk.) katsoi, että hallituksen työllisyyspolitiikka on epäonnistunut. Hän totesi, ettei se ole auttanut vaikeuksiin joutuneita ihmisiä, vaan heidät on päinvastoin ajettu entistä tiukemmalle.
Hallituksen työllisyystoimien arvosteluun yhtyivät tiistaina eduskunnassa käydyssä keskustelussa myös muut oppositiopuolueet.
Samat eduskuntaryhmät jättivät edellisen välikysymyksen samasta aiheesta lokakuussa. Ne perustelivat uutta kysymystä sillä, että sittemmin tilanne on edelleen huonontunut.
