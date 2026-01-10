Palkittu politiikan aikakauslehti.
10.1.2026 11:34 ・ Päivitetty: 10.1.2026 11:34

Hallitus suunnittelee muutoksia yrittäjien eläkejärjestelmään pikavauhdilla

Yrittäjien eläkejärjestelmässä on valuvikoja, joita hallitus aikoo korjata pikavauhdilla.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) on sanonut selvityttävänsä yhtenä mahdollisena uudistuksena pienituloisiin yrittäjiin liittyvää ongelmaa. Heillä työtulo voidaan määritellä merkittävästi suuremmaksi kuin todelliset ansiotulot.

Hallitus on aloittanut yrittäjien eläkejärjestelmän muutostarpeista joulun alla vuoropuhelun yrittäjien kanssa. Etujärjestö Suomen Yrittäjistä kerrotaan, että keskusteluissa on ollut esillä erilaisia malleja, joissa muutokset pyrittäisiin kohdentamaan esimerkiksi yrittäjiin, joiden työtulo on vuodessa alle 15 000-35 000 euroa.

- Varsin iso osa yrittäjistä kuuluu joukkoon, joilla työtulo on alle 35 000 euroa, sanoo johtaja Atte Rytkönen-Sandberg Suomen Yrittäjistä STT:lle.

Hintalappu valtiolle eläkemaksujen muuttamisesta riippuisi Rytkönen-Sandbergin mukaan siitä, miten se toteutettaisiin ja siitä, kuinka montaa pienituloista yrittäjää muutos koskisi.

- Jos tarkastellaan eläkejärjestelmää staattisesti, voidaan puhua kymmenistä miljoonista euroista jopa 200 miljoonaan euroon, Rytkönen-Sandberg sanoo.

Yel-työtulo perustuu laskennalliseen arvioon yrittäjän työpanoksen arvosta – ei todellisiin tuloihin kuten palkansaajilla. Työtulon perusteella määräytyvät eläkemaksu, työuran aikainen sosiaaliturva ja tuleva eläkekertymä.

KOKOOMUKSEN eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauma on vetänyt kansanedustajien työryhmää, joka on kuukausien ajan käynyt läpi yrittäjien eläkejärjestelmään liittyviä ongelmia.

Kauman mukaan ylisuurten eläkemaksujen korjaaminen pienituloisilla on uudistuksista tärkein.

Hänen mukaansa paraikaa selvitetään, voidaanko ylisuurten maksujen korjaaminen rahoittaa eläkejärjestelmän sisältä vai täytyykö siihen hakea valtiolta lisää rahaa jollakin tavalla.

Esimerkiksi yli 70 000 euroa ansaitsevat yrittäjät ovat toisaalta maksaneet aivan liian alhaista maksua, Kauma sanoo.

Valtion budjetista joudutaan kattamaan yrittäjien eläkkeitä jo lähes 600 miljoonalla eurolla. Tätä ei Kauman mukaan voi pitää reiluna veronmaksajien kannalta, etenkin kun luku vain kasvaa.

Hallitus ei ole linjannut vielä ratkaisuista eikä siitä, kuinka paljon uudistus saa valtiolle maksaa. Kokoomus- ja perussuomalaislähteistä kuitenkin kerrotaan STT:lle, että uudistuksen ei välttämättä tarvitsisi olla kustannusneutraali.

Täysin yrittäjien omaan ilmoitukseen perustuva malli muodostuisi niin kalliiksi julkiselle taloudelle, ettei hallitus voi STT:n tietojen mukaan harkita sitä.

YKSI eläkejärjestelmän ongelmista kietoutuu eläkeyhtiöiden käyttämään työtulolaskuriin, jonka koetaan määrittelevän yrittäjien työtuloja mielivaltaisesti.

- Työtulolaskuriin liittyvät ongelmat ovat sellaisia, joista kaikki tahot ovat todenneet, että ne täytyy saada korjattua. Laskuri ei tälläkään hetkellä perustu lakiin, ja sen painoarvo täytyy saada pienemmäksi, Yrittäjien Rytkönen-Sandberg sanoo.

Perussuomalaisista kerrotaan, että puolue olisi valmis ”räjäyttämään” koko laskurin ja antamaan yrittäjille enemmän sananvaltaa työtulonsa määrittämisessä.

Uudistuksilla on kiire, jos hallitus aikoo saada ne tehdyksi tällä vaalikaudella. Hallituslähteistä kerrotaan STT:lle, että uudistuksen sisällöistä pitäisi sopia jo mielellään alkuvuodesta ja lakiluonnos saada lausuntokierrokselle kesän korvilla.

Saila Kiuttu/STT





