Hallitus tekeytyi suureksi avoimuuden ystäväksi, tällainen kuvio on tuoreen sote-väännön taustalla

Eduskunnan perustuslakivaliokunta (kuvassa valiokunnan jäseniä) sai valmiiksi lausuntonsa valinnanvapauslaista 1.6. Hallitus on työstänyt asiaan vastinetta, joka on nyt oikeuskanslerinvirastossa arvioitavana.

Eduskunnassa on toden teolla havahduttu siihen, miten isoja lainsäädäntömuutoksia hallitus on tekemässä valinnanvapauslakiesitykseensä ilman, että eduskunnan täysistunto pääsisi asiaan vaikuttamaan.

Perustuslakivaliokunta antoi hallituksen esitykseen lausuntonsa ja korjausehdotuksensa ja nyt hallitus on päättänyt reagoida lausuntoon vastine-menettelyllä. Vastine lähetetään sosiaali- ja terveysministeriöstä suoraan eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Toinen, vastineen korvaava tapa hoitaa perustuslakivaliokunnan vaatimia isoja muutoksia olisi tehdä niistä täydentävät esitykset. Näin asioita päästäisiin käsittelemään myös eduskunnan suuressa salissa.

Lainsäädäntötyötä on tähän asti tavattu viedä vastineilla eteenpäin, mikäli hallituksen esityksiin on tarvittu lähinnä pieniä ja teknisiä muutoksia. Nyt valinnanvapauslakiin on vaadittu perustuslakivaliokunnan toimesta kuitenkin isoja ja periaatteellisia korjauksia.

On harvinaista, että eduskunnan ylin virkamiesjohto on reagoinut asiaan. Demokraatti uutisoi asiasta eilen. Virkamiesjohdosta on lähestytty valtioneuvostoa ja pyydetty tarkastamaan, onko vastineen tuominen tässä tapauksessa edes perustuslainmukaista.

Hallitus selvittelee nyt asiaa oikeuskanslerinviraston kanssa. Virastossa asian päällä on ilmeisesti eilen tohtorinväitöksensä suorittanut apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen.

Oppositioryhmät reagoivat tänään yhteisesti.

Tänään myös opposition eduskuntaryhmien puheenjohtajat ovat reagoineet asiaan yhteisellä vetoomuksella.

He kiinnittävät huomioita samoihin asioihin kuin eduskunnan virkamiesjohto. Erityisesti rahoitusmallin lieventämistä ja niin sanottua asiakassuunnitelmaa koskevat muutokset ovat väistämättä sellaisia, että ne vaikuttavat lakiesityksen kokonaisuuteen, ryhmien puheenjohtajat toteavat. Heidän mukaansa eduskunnan on voitava käydä niistä julkinen lähetekeskustelu täysistunnossa. He ilmoittavat pitävänsä välttämättömänä, että ne annetaan eduskunnalle täydentävinä hallituksen esityksinä. Ryhmäpuheenjohtajat katsovat myös, että isoista lainsäädäntömuutoksista tarvitaan vaikutusarviot.

Vaikka asia liittyy hallituksen ja opposition väliseen pitkään sote-vääntöön, se on myös periaatteellinen. Kyse on samalla siitä, kuinka isoja asioita ylipäänsä hallitus voi viedä läpi vastine-menettelyn kautta nyt ja jatkossa. Onkin toivottavaa, että oikeuskanslerinvirasto perustelee omat kantansa huolellisesti.

Oikeuskanslerinviraston kantaa odotellessa.

Ilmassa on roikkunut myös kysymys siitä, voiko hallituksen vastineen julkistaa. Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) on antanut ymmärtää, että ilmeisesti se ei olisi pykälien mukaan hallituksen toimin mahdollista. Asiaa ollaankin nyt sysäämässä sosiaali- ja terveysvaliokunnan harteille.

Kun Saarikko sanoo, että hallituksella ei olisi mitään avoimuutta ja asian julkistamista vastaan, hallitus tekeytyy hänen suullaan suureksi avoimuuden ystäväksi.

Tällaisen ”avoimuuden” taustalla on kuitenkin Saarikon halu väistää keskustelu paljon isommasta avoimuudesta eli valinnanvapauslain isojen muutosten tuomisesta täydentävinä esityksinä eduskunnan suureen saliin. Muun muassa siitä hallitus mittelee nyt oikeuskanslerinviraston kanssa.

Hallitus yrittäneekin saada nyt kasaan vastineen, joka pyrkii vastaamaan perustuslakivaliokunnan isoihin muutosvaateisiin riman hipoen eli niin, että muutokset olisivat juuri ja juuri niin isoja, että ne tyydyttäisivät perustuslakivaliokuntaa.

Toisaalta hallitus pyrkii tekemään muutoksensa niin pieniksi, että ne kelpaisivat oikeuskanslerinvirastolle myös siinä mielessä, ettei niistä jouduttaisi antamaan eduskunnalle täydentävää esitystä. Tämä on siis hallituksen tapa hoitaa avoimuutta.

Hallituksen valtavan sote-hopun takia on luonnollisesti syytä toivoa, ettei apulaisoikeuskansleri Puumalaisen karonkka veny kovin pitkäksi.