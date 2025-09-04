Politiikka
4.9.2025 13:53 ・ Päivitetty: 4.9.2025 14:08
Hallitus tukee EU-komission ehdotusta päästövähennystavoitteeksi vuodelle 2040
Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus tukee EU-komission ehdotusta asettaa Euroopan unionille 90 prosentin nettopäästövähennystavoite vuodelle 2040. Valtioneuvosto päätti asiasta torstaina yleisistunnossaan.
EU-komissio esitti heinäkuussa, että EU-maat vähentäisivät päästöjä 90 prosenttia vuoteen 2040 mennessä suhteessa vuoden 1990 tasoon.
Hallitus tukee komission ehdotusta edellyttäen, että komission jatkotyötä ohjaavina periaatteina huomioidaan riittävällä tavalla maankäyttösektorin epävarmuudet, teknologianeutraalius, kustannustehokkuus ja teknologiset nielut.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.