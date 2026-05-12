”Lohduttoman vieraantunutta”, syyttää Tuppurainen – Orpo jyrisi: ”Nolla” – katso suoraa lähetystä eduskunnasta

Hallitus vastaa tänään opposition välikysymykseen hallituksen talouspolitiikan epäonnistumisesta. Rane Aunimo Demokraatti

Viisi oppositiopuoluetta jätti yhteisen välikysymyksen harvinaisesti vappuaattona.

Demokraatti kysyi eduskunnan tietopalvelusta, kuinka tyypillisestä tapauksesta on kyse. Selvisi, ettei lainkaan tavallisesta.

Eduskunnan sähköiset järjestelmät ulottuvat vuoteen 1970 ja niistä löytyi vain yksi aiempi maininta vappuaattona jätetystä välikysymyksestä.

– Tässä välikysymyksessä on vain yksi kysymys ja se kuuluu: Onko hallitus valmis muuttamaan Euroopan epäonnistuneimman talouspolitiikan suuntaa, välikysymyksen ensimmäisenä allekirjoittaneen SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman sanoi opposition tiedotustilaisuudessa.

Välikysymyksessä oppositio toteaa, että suomalaiset ansaitsevat hallituksen, joka tunnustaa tosiasiat ja kykenee korjaamaan suuntaansa. Kaikki puolueet myös vaativat Orpon hallitusta perumaan ensi vuoden alusta voimaan tulevan yhteisöveron alennuksen, jonka hintalapun on arvioitu olevan runsaat 800 miljonaa euroa.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) hyökkäsi vastauksessaan ”koko vasemmisto-opposition” kimppuun.

– Suomalaisilla on oikeus odottaa, että oppositiolla on selvä vaihtoehto hallituksen politiikalle. Sellaista ei ole.

Orpon mukaan oppositiolla ei ole lainkaan omia ehdotuksia työllisyyden parantamiseksi eikä talouskasvun edistämiseksi.

– Nolla, pääministeri jyrisi.

Pääministeri luetteli myönteisiä merkkejä Suomen taloudesta.

– Yrityskauppoja syntyy runsain mitoin. Esimerkiksi Koneesta tehdään maailman suurinta hissiyritystä. Tänään Nordea kertoi, että Suomen teolllisuus on viimein elpynyt lähes 20 vuoden kuopasta ja kuluttajatkin ovat heräämässä.

SOSIALIDEMOKRAATTISEN eduskuntaryhmän puheenjohtaja, välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja Tytti Tuppurainen taas muistutti puheessaan heti Orpon jälkeen, että hallituskautta on takana kolme vuotta, eikä hallitus ole onnistunut yhdessäkään sen talouspolitiikan lupauksista.

– Lupaus työpaikoista ei toteudu. Lupaus velkaantumisen taittamisesta ei toteudu. Lupaus kasvusta ja hyvinvoinnista jää sekin haaveeksi. Orpo-Purran hallitus velkaantuu jopa enemmän kuin parjaamansa Marinin hallitus, joka kamppaili koronapandemian, Ukrainan sodan ja energiakriisin kanssa.

Tuppurainen muistutti Orpoa myös siitä, ettei keneltäkään pitänyt vaatia kohtuuttomia.

– Tämän lupauksen pettämisen suomalaiset tuntevat nyt nahoissaan. Tämän lupauksen pettämisen suomalaiset tulevat muistamaan.

Tuppurainen sanoi, että jos hallitus olisi kuunnellut opposition esityksiä edes puoliksi niin paljon kuin se hyökkäsi kaikkea esityksiä vastaan, voisivat hallituksen taloustavoitteet olla lähempänä toteutumistaan.

Tarvitaan luottamusta ja näkymää tulevaisuuteen.

– Nyt tulee varmistaa, että vaikeinakin aikoina Suomi pitää huolta siitä, että kaikki pysyvät mukana. Tässäkin hallituksen politiikka valitettavasti epäonnistuu. Puhe suomalaisista työttömistä nukkumaan jäävinä naapureina on lohduttoman vieraantunutta tavallisten suomalaisten arjesta.

Välikysymys on hallituskauden 18:s. Keskustelua voi seurata suorana lähetyksenä myös Demokraatissa tämän artikkelin yhteydessä.



