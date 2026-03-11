Hallitus voisi halutessaan torjua työelämän syrjintää, joka nyt vain lisääntyy

Tilastokeskuksen selvityksen mukaan joka neljäs raskaana oleva kokee Suomessa raskaussyrjintää. Tämä tarkoittaa vuosittain yli 10 000 naista. Jo tälläkin hetkellä yleisin raskaussyrjinnän tapa ovat määräaikaiset työsopimukset, joita ei enää jatketa raskauden jälkeen.

Vaikka määräaikaisuus tulee nykyisin perustella, määräaikaiset työsopimukset ovat erityisesti naisvaltaisten alojen riesana.

On hälyttävää, että hallitus pitää vaikutuksia ”vähäisinä”, koska ne koskevat pääosin naisia. Tämä olisi mahdoton peruste hyväksyä missään muussa syrjinnän muodossa.

NYKYINEN työelämä on pirstaleinen: paljon osa-aikaisuutta ja määräaikaisuutta. Esimerkiksi palvelualoilla uusista työsuhteista vain reilu kolmannes on vakituisia ja kokoaikaisia, ja noin puolet määräaikaisia.