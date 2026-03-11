Mielipiteet
11.3.2026 10:00 ・ Päivitetty: 11.3.2026 09:14
Hallitus voisi halutessaan torjua työelämän syrjintää, joka nyt vain lisääntyy
Hallitus on viemässä eteenpäin lakia, joka helpottaa määräaikaisten työsopimusten tekemistä. Samalla se lisää jo nyt yleistä raskaussyrjintää – vaikka ongelma on Suomessa jo räikeä.
Tilastokeskuksen selvityksen mukaan joka neljäs raskaana oleva kokee Suomessa raskaussyrjintää. Tämä tarkoittaa vuosittain yli 10 000 naista. Jo tälläkin hetkellä yleisin raskaussyrjinnän tapa ovat määräaikaiset työsopimukset, joita ei enää jatketa raskauden jälkeen.
Vaikka määräaikaisuus tulee nykyisin perustella, määräaikaiset työsopimukset ovat erityisesti naisvaltaisten alojen riesana.
On hälyttävää, että hallitus pitää vaikutuksia ”vähäisinä”, koska ne koskevat pääosin naisia. Tämä olisi mahdoton peruste hyväksyä missään muussa syrjinnän muodossa.
NYKYINEN työelämä on pirstaleinen: paljon osa-aikaisuutta ja määräaikaisuutta. Esimerkiksi palvelualoilla uusista työsuhteista vain reilu kolmannes on vakituisia ja kokoaikaisia, ja noin puolet määräaikaisia.
Tutkimusten mukaan suurin osa osa-aikatyöstä on vastentahtoista.
Kun osa-aikatyö ja määräaikaisuudet kasautuvat jo entuudestaan naisille, lakimuutos vain vahvistaa tätä epätasa-arvoista rakennetta.
Määräaikaisuuden helpottamisen sijaan tulisi tarttua vastentahtoisen osa-aikatyön ongelmaan ja säätää lakiin vaatimus perusteista osa-aikatyölle.
Jos hallitus todella haluaisi torjua työelämän syrjintää, se vahvistaisi vakituista työllistymistä ja puuttuisi vastentahtoiseen osa-aikatyöhön – eikä helpottaisi määräaikaisuuksien ketjuttamista.
Kirjoittaja on Lapin sosialidemokraattien puheenjohtaja
