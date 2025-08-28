Politiikka
28.8.2025 13:38 ・ Päivitetty: 28.8.2025 13:38
Hallituskumppanit Keskisarjan puheista: Ei arvojemme mukaista
RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz sanoo, etteivät hallituskumppani perussuomalaisten varapuheenjohtajan Teemu Keskisarjan maahanmuuttopuheet ole millään tavalla hyväksyttäviä.
Adlercreutz kommentoi asiaa opetus- ja kulttuuriministeriön uimataito-opetusta koskevassa tiedotustilaisuudessa tänään. Hän sanoi, että historioitsijana Keskisarjan pitäisi ymmärtää, mihin tällainen puhe on aiemmin johtanut.
Keskisarja puhui Ylen A-studiossa eilen muun muassa maahanmuuttajista heikkolaatuisina tulokkaina ja sanoi väestönvaihdon olevan totta.
Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah puolestaan luonnehtii Keskisarjan puheita asiattomiksi.
Essayah kommentoi asiaa STT:lle tänään sähköpostitse. Hän ei ole nähnyt kyseistä lähetystä, mutta viittaa Keskisarjan puheiden uutisointiin.
Hänen mukaansa Keskisarjan näkemykset eivät edusta kristillisdemokraattien linjaa. Essayah sanoo, että puolueen näkemyksen mukaan jokainen ihminen on yhtä arvokas.
Myös kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman sanoo, etteivät Keskisarjan maahanmuuttopuheet vastaa kristillisdemokraattien viestiä.
Östman kommentoi asiaa STT:lle tänään. Hänen mukaansa kristillisdemokraatit lähtee siitä, että jokainen ihminen on arvokas eikä ihmisarvoa voi mitata laadulla.
Östman ei kuitenkaan halunnut kommentoida, ovatko Keskisarjan näkemykset hallituksen linjan mukaisia. Östman vetosi siihen, ettei ole nähnyt eilistä A-studion lähetystä.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.