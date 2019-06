Hallitusohjelma lupaa pääkaupunkiseudulle kohtuuhintaisia asuntoja hyvän sään aikana 

Suomi ja etenkin pääkaupunkiseutu tarvitsevat eriarvoisuutta kitkevää asuntopolitiikkaa ja lisää kohtuuhintaisia asuntoja enemmän kuin koskaan.

Sen vuoksi olen todella iloinen siitä, kuinka hyvin nämä asiat ovat huomioitu pääministeri Antti Rinteen uudessa hallitusohjelmassa. Eriarvoisuuden vähentäminen ja kestävä kehitys ovat ohjelmassa asuntopolitiikan osalta avainasemissa.

Nopea muuttoliike kasvukeskuksiin luo alueiden tasapainoiselle kehittämiselle ja asumisen hinnan kasvun rajoittamiselle haasteita. Paine on etenkin Helsingin alueella erityisen suurta. Sen vuoksi olen todella tyytyväinen siihen, että hallitusohjelmassa kaupunkiseuduilla lisätään kohtuuhintaisten ARA-asuntojen tuotantoa. Tavoitteena on, että valtion pitkällä korkotuella rakennettavien asuntojen uudistuotannon määrä on vähintään 10 000 uutta asuntoa vuosittain, josta yli puolet Helsingin seudulle.

Tämän lisäksi uusi hallitus aikoo käynnistää poikkihallinnollisen lähiöohjelman, jolla edistetään asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta sekä tähdätään lähiöiden elinvoimaisuuden vahvistamiseen. Toivon tämän ohjelman ottavan erityisesti huomioon Helsingin eri asuinalueet ja niiden erityispiirteet. Tällä hetkellä Helsingissä on vahvoja merkkejä asuinalueiden eriytymiskehityksestä koulutustason, työttömyyden ja maahanmuuttajataustan mukaan. Tästä syystä on tärkeää, että pääkaupunkiseutu saa valtiolta tukea lähiöiden elinvoiman ja viihtyisyyden lisäämiseksi.

Koko hallitusohjelmaa läpileikkaava teema on ilmastonmuutoksen torjuminen. Tämä tavoite näkyy myös asuntopoliittisissa linjauksissa. Rakennukset ja rakentaminen tuottavat yli kolmanneksen Suomen kasvihuonepäästöistä. Puurakentamista lisätään ja energiatehokkuutta sekä vähähiilisyyttä parannetaan olemassa olevan ja valmisteltavan rakennuskannan osalta. Näillä ja monilla muilla toimenpiteillä halutaan varmistaa, ettei hyvä sää lopu ennen aikojaan.