Hallituspuolueiden rasismilausumassa ”vivahde-eroja” – Eerola odottaa seurauksia: ”Kaikki otetaan nyt vastaan näin joulun alla”

Hallituspuolueiden ryhmäpuheenjohtajat antoivat perussuomalaisten kansanedustajien naamanvääntelykohusta tiistaina yhteisen lausuman. Kokouksen jälkeen jäi epäselväksi miten lausuma eri eduskuntaryhmissä ymmärretään ja missä määrin sen voi ajatella olevan yhteinen. Simo Alastalo Demokraatti

Kannanoton luki ääneen ryhmäjohtajien rasismipalaverin jälkeen kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra.

– Hallituspuolueiden ryhmäpuheenjohtajat laajalti tuomitsevat yksiselitteisesti nämä ala-arvoiset ja asiattomat ulostulot, jotka loukkaavat ja murentavat Suomen mainetta. Näin ei olisi saanut toimia, ei nyt eikä jatkossa. Yhteiskunnallisia ilmiöitä ja päätöksiä voi ja pitää kritisoida asiallisesti. Halventavat eleet ja kuvat ovat vastuutonta toimintaa, joilla ei edistetä yhtään mitään, Kopra aloitti.

KANNANOTON mukaan kansanedustajilta vaaditaan erityistä vastuullisuutta, harkintaa, kykyä rakentaa yhtenäisyyttä.

– Ei loukkaavia ja asiattomia ulostuloja, jotka repivät yhteiskuntaa ja vahingoittavat Suomen mainetta maailmalla. Kansanedustajat eivät edusta vain itseään ja omaa puoluettaan, he edustavat Suomea myös kansainvälisesti. Hallituspuolueet ovat sitoutuneet yhteiseen yhdenvertaisuustiedonantoon ja sovittuun menettelyyn, Kopra sanoi.

Kannanoton mukaan vastuu naamanvääntelyn seurauksista on perussuomalaisilla, joiden eduskuntaryhmä on tällä tietoa koolla seuraavan kerran torstaina.

– Jokaisen puolueen uskottavuus mitataan siinä miten se kantaa vastuun omistaan ja noudattaa yhteisiä pelisääntöjä. Asia siirtyy nyt perussuomalaisten käsiin. Miten he suhtautuvat tekoihin, joiden nähdään olevan ristiriidassa hallituksen yhteisten sitoumusten ja Suomen edun kanssa, Korpa luki kannanotosta.

PERUSSUOMALAISTEN ryhmäpuheenjohtajan Jani Mäkelän mukaan hallituskumppaneiden viesti otetaan vakavasti ja asiasta käydään keskustelu eduskuntaryhmässä. Kun Mäkelältä kysyttiin seisovatko perussuomalaiset ryhmäjohtajien yhteisen lausuman takana, hän vastasi näin.

– Kuten tuossa sanottiin, niin laajalti tämä näkemys jaetaan eli kaikilla puolueilla ei välttämättä ole täsmälleen sama tilannekuva, mutta kun nyt hallitusyhteistyötä tehdään, niin silloin täytyy huomioida myös muiden hallituspuolueiden näkemys.

Mäkelän mukaan yhteisessä lausumassa on paljon asioita, joista hallitusryhmät ovat samaa mieltä.

– Totta kai on tärkeää, että hyvää maakuvaa luodaan ja näin edespäin.

Onko se yhteinen kannanotto, jos te olette siitä eri mieltä?

– Erimielisyyttä tästä ei sinänsä ole, vaan ainoastaan vivahde-eroja siitä, että mitä on tapahtunut ja mikä on ollut tarkoituksena, Mäkelä sanoi.

Jukka Kopra painotti, että ryhmät ovat hänen lukemastaan lausunnosta yksimielisiä.

Muut hallitusryhmät eivät Kopran mukaan ota tässä vaiheessa kantaa siihen miten perussuomalaisten ryhmät tulisi naamanvääntely käsitellä ja mitä siitä pitäisi edustajille seurata.

Yksi rasistiseksi tulkittuun ilmeilyyn syyllistyneistä kansanedustajista, perussuomalaisten Juho Eerola tulkitsi ilmeilynsä olevan politiikassa huonosti toimivaa satiiria. Eerolan mukaan perusuomalaisten eduskuntaryhmä päättää mahdollisista kurinpitotoimista torstaina. Hän ei osannut ennakoida seurauksia tässä vaiheessa tarkemmin.

– Kaikki otetaan nyt vastaan näin joulun alla, mitä lahjoja tulee. Risujakin saattaa tulla, Eerola kommentoi medialle.