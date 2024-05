Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta sanoo, että Suomesta puuttuu visio ja siksi vihreät haluaa kaataa hallituksen. Virta puhui vihreiden puoluevaltuustolle lauantaiaamuna. Demokraatti Demokraatti

– Tämän maan yksi merkittävin ongelma on, että visio Suomesta puuttuu. Me haluamme, että Orpon hallitus kaatuu, sillä Suomea johtavalla hallituksella ei ole mitään visiota siitä, miten hyvinvoivaa, elinvoimaista ja kaikille lajeille kestävää Suomea poliittisin päätöksin olisi mahdollista rakentaa. Arvon pääministeri Orpo kyllä kertoo, että tavoite on Suomen velkauran kääntäminen – mikä on tavoitteena kannatettava – mutta ei se ole vastaus kysymykseen, mitä Suomesta tulee isona, Virta sanoi tiedotteensa mukaan.

– Mikä on hallituksen visio Suomen sotesta pitkällä ajalla? Mikä on hallituksen visio Suomen teollisuuden murroksesta ajalla? Entä maatalouden tai metsäpolitiikan? Suomea rakennetaan poliittisin päätöksin pala palalta mutta vaarana on, että ilman visiota touhussa ei ole mitään järkeä, ei pitkäjänteisyyttä saati päätöksentekoa, mikä johtaisi mihinkään kestävään. Hallitus ei kykene antamaan vastausta, minkälaiseen Suomeen tyttäreni aikuistuu 15 vuoden päästä – saati minkälaiseen Suomeen vauvat neljänkymmenen vuoden päästä syntyvät, Virta jatkoi.

Hän nimesi vihreät vaihtoehdoksi muun muassa Suomen blokkiutumiselle.

Virran mukaan pääministeripuolue kokoomuksella on vision puutteen lisäksi toinenkin ongelma.

– Varoitan pääministeri Orpoa, että peli perussuomalaisten kanssa ei välttämättä pysy hanskassa. Kun antaa pikkusormen on vaarana, että viedäänkin koko käsi. Siinä lieneekin se syy miksi katsomme nyt työperäisen maahanmuuton järjetöntä tulppaamista ja epäinhimillistä maahanmuuttopolitiikkaa, bensapopulismia ja satumetsäkriteereitä aidon uudistamisen ja kestävämmän Suomen rakentamisen sijaan. Kokoomuksen visio on jäänyt perussuomalaisten panttivangiksi, Virta sanoi.

EDUSKUNTARYHMÄN puheenjohtaja Atte Harjanne oli Virran kanssa samoilla linjoilla sanoessaan näkevänsä mieluummin hallituksen kuin luonnonmetsän kaatuvan.

Harjanne sanoi tiedotteensa mukaan puoluevaltuustossa, että hallituksen politiikasta ei löydy mitään rakkautta luontoa kohtaan.

– Jo hallitusohjelma on luonnon suojelun ja vaalimisen kannalta riittämätön. Pala palalta lisäksi on käynyt ilmi, että ohjelman hyvätkin kirjaukset ovat niin sanottuja kokoomuslaisia juhlapuheita. Lupauksia, jotka on ollut tarkoituskin pettää, Harjanne sanoi.

Vihreät on tehnyt yhdessä SDP:n ja vasemmistoliiton kanssa välikysymyksen hallituksen luonto- ja ilmastopolitiikasta.

– Näen mieluummin hallituksen kuin luonnonmetsän kaatuvan, Harjanne sanoi.

Europarlamentin jäsen Ville Niinistö korosti vihreiden puoluevaltuustolle pitämässään puheessa puolueensa roolia Eurooppa-myönteisenä takuupuolueena ja äärioikeiston vastavoimana.

Niinistön mukaan eurooppalaiset valitsevat nyt, annetaanko valtaa niille, jotka haluavat rakentaa vai niille, jotka rikkovat ja uhkaavat ihmisten sekä EU-maiden välistä yhteisöllisyyttä sekä palvelevat Putinin intressejä, tiedotteessa todetaan.