”Haluamme taata, että he voivat rauhassa asettua Suomeen” – näin Afganistan-operaatio etenee

Afganistanista Suomeen evakuoitavat ovat parhaillaan matkalla lentokentältä kohti vastaanottokeskuksia ympäri Suomen. DEMOKRAATTI Demokraatti

Maahanmuuttovirasto Migri myöntää valtioneuvoston päätöksen mukaisesti Afganistanista evakuoitaville oleskeluluvan aluksi neljäksi vuodeksi humanitaarisella perusteella. Heitä ei käsitellä turvapaikanhakijoina.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) perusteli tiedotustilaisuudessa oleskelulupia Afganistanin täysin poikkeuksellisella tilanteella.

– Hallitus on yhdessä katsonut, että ne ihmiset, jotka ovat työskennelleet Suomen valtion tukena ja apuna, halutaan saada maasta suojaan mahdollisimman nopeasti.

Maahanmuuttovirasto on ylijohtaja Jari Kähkösen mukaan seurannut myös huolestuneena Talebanin hallintoon joutuneen Afganistanin tilannetta.

Kähkönen kertoi tiedotustilaisuudessa, että Migrin rooli on auttaa niin evakuoinnissa, majoituksen järjestämisessä että lupien myöntämisessä. Noin puolet 170 Suomen valtion apuna työskennellyttä afganistanilaista perheenjäsenineen on nyt saapunut maahan.

Kähkösen mukaan saapuminen Suomeen sujui hyvin viranomaisten yhteistyöllä. Lentokentällä tehtiin maahantulotarkastus ja koronatestaus ennen kuin maahantulijat ohjattiin bussikuljetuksiin eri puolilla Suomea sijaitseviin vastaanottokeskuksiin. Heillä on ollut käytettävissään myös muun muassa sairaanhoitajien palveluita.

– Vastaanottokeskusten henkilöstö on hyvin harjaantunut toimimaan kriisialueilta tulevien kanssa. He pystyvät antamaan myös psykososiaalista apua tarvittaessa. He huolehtivat ihmisten tarpeista 24/7, ja muun muassa kertovat Suomen olosuhteista, Kähkönen kertoi.

Evakuoitavat siirtyvät vastaanottokeskuksista kuntiin, kunhan Migri on myöntänyt oleskeluluvat.

– Vastaanottokuntia emme voi nimetä tarkemmin. Haluamme näin varmistaa hyvin vaikeista olosuhteista tulleiden ihmisten yksityisyyden suojan ja taata, että he saavat rauhassa asettua Suomeen, Kähkönen perusteli.

Hänen mukaansa Migrillä on hyvät mahdollisuudet käsitellä oleskeluluvat kiireellisesti.