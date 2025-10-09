Hamas ja Israel askeleen lähempänä aselepoa Gazassa

Israel ja Hamas ovat päässeet sopuun rauhansuunnitelman ensimmäisestä vaiheesta, sanoi Yhdysvaltain presidentti Donald Trump Suomen aikaa torstain vastaisena yönä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Olen erittäin ylpeä voidessani ilmoittaa, että Israel ja Hamas ovat kumpikin allekirjoittaneet rauhansuunnitelmamme ensimmäisen vaiheen, Trump kirjoitti omistamassaan Truth Social -viestipalvelussa.

- Tämä tarkoittaa, että kaikki panttivangit vapautetaan hyvin pian ja Israel vetää joukkonsa takaisin sovitulle linjalle ensimmäisinä askelina kohti vahvaa, kestävää ja ikuista rauhaa, hän jatkoi.

Trump kiitti lisäksi viestissä Israelin ja Hamasin neuvotteluita välittäneitä Qataria, Egyptiä ja Turkkia.

Trump oli sanonut aiemmin, että hän saattaa matkustaa Lähi-itään myöhemmin tällä viikolla, koska sopimus on hyvin lähellä.

ILMOITUKSENSA jälkeen Trump kommentoi Yhdysvaltain tulevaa roolia Lähi-idässä uutiskanava Fox Newsille. Yhdysvaltalaispresidentti antoi haastattelussa ymmärtää, että hänen maansa aikoo auttaa Gazan jälleenrakennuksessa ja rauhan ylläpitämisessä alueella.

- Muut alueen maat auttavat sitä (Gazaa) jälleenrakennuksessa, koska niillä on valtavasti vaurautta, ja ne haluavat nähdä sen tapahtuvan, Trump sanoi.

- Ja me olemme mukana auttamassa heitä tekemään siitä menestyksekkään ja auttamaan sitä pysymään rauhallisena, hän jatkoi.

Trump vihjasi lisäksi, että Israelin ja Hamasin välisellä sopimuksella voisi olla vaikutuksia myös muualla Lähi-idässä, minkä lisäksi Israelin ja Yhdysvaltain pitkäaikainen vihollinen Iran voisi osallistua talkoisiin.

- Tässä on kyse enemmästä kuin Gazasta, tässä on kyse rauhasta Lähi-idässä, Trump sanoi.

- Iranista tulee itse asiassa osa koko rauhantilannetta, hän lisäsi.

GAZASSA SOTIVIEN osapuolten väliset rauhanneuvottelut alkoivat Egyptin Sharm el-Sheikhissä maanantaina.

Qatar on vahvistanut osaltaan, että Israel ja Hamas ovat päässeet sopuun Gazan aselevon ensimmäisestä vaiheesta. Asiaa kommentoi viestipalvelu X:ssä Qatarin ulkoministeriön edustaja Majed Al Ansari, jonka mukaan tarkempia yksityiskohtia julkistetaan myöhemmin.

- Välittäjät ilmoittavat, että tänä iltana päästiin sopimukseen Gazan aseleposopimuksen ensimmäisen vaiheen kaikista ehdoista ja täytäntöönpanomekanismeista, jotka johtavat sodan lopettamiseen, israelilaisten panttivankien ja palestiinalaisvankien vapauttamiseen sekä avun toimittamiseen alueelle, hän sanoi.

HAMAS SANOO päässeensä sopimukseen taisteluiden lopettamisesta Gazassa, miehittäjien vetäytymisestä, humanitaarisen avun tuomisesta alueelle sekä vankienvaihdosta.

Lisäksi Hamas vaati, että Yhdysvaltain presidentti Trump pakottaa Israelin kunnioittamaan Gaza-sopimusta täysimääräisesti.

Hamasin sisäinen lähde kertoi myöhemmin uutistoimisto AFP:lle, että Hamas vaihtaa 20 elossa olevaa panttivankia lähes 2 000 palestiinalaisvankiin osana aselevon ensimmäistä vaihetta.

Vankienvaihto on määrä tehdä 72 tunnin sisällä aseleposopimuksen voimaantulosta. Neuvotteluja läheisesti tuntevan lähteen mukaan sopimus on tarkoitus allekirjoittaa Egyptissä torstaina.

Lähteen mukaan Israelin on vuorostaan määrä vapauttaa 250 elinikäiseen vankeuteen tuomittua palestiinalaista sekä 1 700 muuta vankia, jotka Israel on ottanut kiinni kahden viime vuoden aikana.

ISRAELIN pääministeri Benjamin Netanjahu kommentoi ilmoituksen jälkeen lyhykäisessä lausunnossaan, että Israel aikoo tuoda kaikki Hamasin Gazassa pitämät panttivangit kotiin.

Netanjahun kanslia julkaisi myöhemmin lausunnon, jossa kerrottiin Israelin hallituksen kokoustavan asiasta torstaina.

- Huomenna kutsun hallituksen koolle hyväksymään sopimuksen ja tuomaan kaikki rakkaat panttivankimme kotiin, Netanjahu sanoi lausunnossa.

Edustaja vahvisti uutistoimisto AFP:lle, että lausunnossa mainittu kokous on määrä järjestää torstaina, mutta hän ei paljastanut tarkempaa aikaa.

MUUN MUASSA YK:n riippumaton tutkintakomissio on katsonut, että Israel on syyllistynyt kansanmurhaan Gazassa. Komission mukaan Israel on pyrkinyt tuhoamaan Gazan palestiinalaiset muun muassa näännyttämällä ja estämällä humanitaarisen avun pääsyn Gazaan.

Gazalaisviranomaisten mukaan Israel on surmannut kahden viime vuoden aikana ainakin yli 67 000 ihmistä Gazassa. YK pitää lukuja luotettavina.

Israel alkoi moukaroida Gazaa sen jälkeen, kun Hamas ja muut palestiinalaiset äärijärjestöt olivat tehneet hyökkäyksen Israeliin vuoden 2023 lokakuun alussa. Israelilaisviranomaisten mukaan hyökkäyksessä sai surmansa yli 1 200 ihmistä.

Äärijärjestöt ottivat hyökkäyksen yhteydessä noin 250 panttivankia, joista hieman alle viidenkymmenen uskotaan olevan yhä Gazassa. Israelin asevoimien mukaan Gazassa yhä olevista panttivangeista 25 on kuollut.