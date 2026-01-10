Palkittu politiikan aikakauslehti.
10.1.2026 09:44 ・ Päivitetty: 10.1.2026 09:44

Harakka ja Skinnari nostavat Yhdysvaltojen kohupäätöksen pöydälle: ”Ironista”

AFP / LEHTIKUVA

SDP:n kansanedustajat Timo Harakka ja Ville Skinnari ovat jättäneet kirjallisen kysymyksen Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubion joulukuussa ilmoittamasta viisumikiellosta EU:n komission entiselle jäsenelle Thierry Bretonille sekä neljälle muulle Britannian ja Saksan kansalaiselle.

Demokraatti

Demokraatti

Edustajien mukaan Yhdysvaltain yllättävä päätös liittyy EU:n digipalvelusäädökseen (DSA), jota Yhdysvallat vastustaa.

Breton oli Ursula Von der Leyenin ensimmäisen komission sisämarkkinoista vastaava komissaari. Harakan mukaan on ennenkuulumatonta, että EU:n korkealle toimihenkilölle asetetaan pakotteita, ja että EU:n suvereniteetti lainsäätäjänä kiistetään.

– Tässä maailmantilanteessa Euroopan on nyt tai ei koskaan noustava puolustamaan itsemääräämisoikeuttaan, Skinnari täydentää.

– Leimaamalla Bretonin digitaalisten palveluiden lain pääsuunnittelijaksi, jota ei tule päästää maahan, on USAn ulkoministeriö on käytännössä kriminalisoinut eurooppalaisen lainsäätämisen.

Skinnarin mukaan tällaiseen toimintaan tulee reagoida välittömästi ja selkeästi.

– Ironista on, että Trumpin hallinto perustelee röyhkeää toimintaansa sananvapaudella ja sensuurin vastustamisella. Samaan aikaan se valmistelee rajakäytäntöjä, jotka velvoittaisivat maahan pyrkijät esittelemään sosiaalisen median syötteitään viiden vuoden ajalta. Tavoitteena on tietenkin näin kiristämällä rajoittaa Trumpin hallintoon kohdistuvaa arvostelua, Harakka sanoo.

Suomen ja EU:n on reagoitava viipymättä, kansanedustajat vaativat yhteisessä tiedotteessaan.

