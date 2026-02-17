Harjanne vetoaa puolueisiin: Antakaa kansanedustajille kannabisvapaus

Vihreiden kansanedustaja Atte Harjanne vetoaa puolueisiin, että ne luopuisivat ryhmäkurista eduskunnan tämän viikon kannabisaiheisessa äänestyksessä. Demokraatti Demokraatti

Eduskunnassa käsitellään tänään ja huomenna kannabiksen käytön vapauttamista ja myynnin verottamista esittävää kansalaisaloitetta.

Nykyisessä hallitusohjelmassa ajatusta mietojen huumeiden tuomisesta Alkon valikoimiin ja kotikasvatuksen sallimisesta ei kannateta. Myöskään SDP:n ja keskustan mielestä rangaistavuudesta ei pidä luopua.

Vain vihreät on ottanut kannabiksen vapauttamisen virallisiin tavoitteisiinsa ja vasemmistoliitto on halunnut käytön dekriminalisointia.

Todennäköisesti suuret eduskuntapuolueet torppaavatkin aloitteen etenemisen keskiviikon äänestyksessä ryhmäpäätöksillään.

TÄTÄ MENETTELYÄ Harjanne pitää tarpeettoman jyrkkänä.

Hän sanoo kannattavansa kannabiksen vapauttamisedellytysten tarkkaa tutkimista, ja uskoo monen edustajan olevan salaa samoilla linjoilla hänen kanssaan.

– Olisikin hienoa, jos eduskuntaryhmissä riittäisi rohkeutta antaa kaikille salissa vapaat kädet. Kysehän on kansalaisaloitteesta eikä hallituksen esityksestä ja päihdepolitiikkaa on usein pidetty niin sanottuna omantunnon kysymyksenä, Harjanne sanoo tiedotteessaan.