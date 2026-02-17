Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

17.2.2026 06:59 ・ Päivitetty: 17.2.2026 07:40

Harjanne vetoaa puolueisiin: Antakaa kansanedustajille kannabisvapaus

iStock

Vihreiden kansanedustaja Atte Harjanne vetoaa puolueisiin, että ne luopuisivat ryhmäkurista eduskunnan tämän viikon kannabisaiheisessa äänestyksessä.

Demokraatti

Demokraatti

Eduskunnassa käsitellään tänään ja huomenna kannabiksen käytön vapauttamista ja myynnin verottamista esittävää kansalaisaloitetta.

Nykyisessä hallitusohjelmassa ajatusta mietojen huumeiden tuomisesta Alkon valikoimiin ja kotikasvatuksen sallimisesta ei kannateta. Myöskään SDP:n ja keskustan mielestä rangaistavuudesta ei pidä luopua.

Vain vihreät on ottanut kannabiksen vapauttamisen virallisiin tavoitteisiinsa ja vasemmistoliitto on halunnut käytön dekriminalisointia.

Todennäköisesti suuret eduskuntapuolueet torppaavatkin aloitteen etenemisen keskiviikon äänestyksessä ryhmäpäätöksillään.

TÄTÄ MENETTELYÄ Harjanne pitää tarpeettoman jyrkkänä.

Hän sanoo kannattavansa kannabiksen vapauttamisedellytysten tarkkaa tutkimista, ja uskoo monen edustajan olevan salaa samoilla linjoilla hänen kanssaan.

– Olisikin hienoa, jos eduskuntaryhmissä riittäisi rohkeutta antaa kaikille salissa vapaat kädet. Kysehän on kansalaisaloitteesta eikä hallituksen esityksestä ja päihdepolitiikkaa on usein pidetty niin sanottuna omantunnon kysymyksenä, Harjanne sanoo tiedotteessaan.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Mikko Majander

Kohti Ruotsin vaaleja
14.2.2026
Hiipunut keskusta voi olla pääministerintekijä Ruotsissa ja Suomessa
Lue lisää

Minna Tawast

Teatteri ja Tanssi
16.2.2026
Arvio: Toisen tasavallan Suomen idea on selviytyminen
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU