Harkimo haluaa pormestariksi

Liike Nytin puheenjohtaja Harry Harkimo sanoo asettuvansa Helsingissä pormestariehdokkaaksi. Hän kertoo puolueensa menevän Helsingissä kuntavaaleissa vaaliliittoon, mutta ei paljasta vielä, minkä puolueen kanssa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Vaaliliitoista muiden puolueiden kanssa käydään Harkimon mukaan neuvotteluita myös muualla Suomessa, mutta sen enempää hän ei asiaa avannut.

Liike Nyt järjesti maanantaina tiedotustilaisuuden, jossa Harkimo ja puoluesihteeri Petteri Redsven valottivat muun muassa kuntavaalien ehdokasasettelun tilannetta.

Harkimon mukaan puolueen varsinainen tähtäin on seuraavissa eduskuntavaaleissa, koska kuntavaaleihin se ei täyttä ehdokaslistaa saa kerättyä. Hän sanoi asettuvansa itse ehdolle myös eduskuntavaaleissa ja olevansa mukana rahoittamassa puoluetta tulevaisuudessakin.

- En ole miettinyt vielä, miten isosti, pitää katsoa aina tilanteen mukaan.

Demokraatti kertoi jo tammikuun alkupuolella Harkimon pyörtäneen aiemmat puheensa ja asettuvansa ehdolle seuraavissa eduskuntavaaleissa.

Elokuussa Harkimo sanoi puolestaan Helsingin Sanomille, että hän olisi lopettanut puolueensa rahoittamisen. Hän kertoi rahoittaneensa Liike Nytiä 800 000 eurolla.

VIIME alue- ja kuntavaaleissa vuonna 2021 Liike Nytillä oli noin 500 ehdokasta. Redsven arvelee, että samaan päästään nytkin, vaikka Harkimon mukaan ehdokkaita onkin ollut vaikea saada.

Puolueesta on ollut lähtijöitä, mutta Harkimon mukaan uusia on tullut tilalle suunnilleen saman verran.

- Jäsenmäärä on suunnilleen sama kuin aiemmin. Kunnissa olleista valtuutetuista on 12 lähtenyt ja 11 tullut tilalle. Niistä kolme on sellaisia, joita ei ole julkaistu vielä. Perussuomalaisista taisi olla kaksi, Harkimo sanoo.

Hänen mukaansa puolueella on tuhat jäsentä.

Liike Nyt sai vuoden 2021 vaaleissa läpi 49 kunnanvaltuutettua ja 20 aluevaltuutettua. Harkimo itse on ollut valtuutettuna Helsingissä poikansa Joel Harkimon ja nyttemmin kokoomukseen loikanneen Mikael Jungnerin kanssa.

Joel Harkimokaan ei lähde tällä kertaa ehdolle, koska suuntaa Atlantin yli purjehdukselle.

Harkimo sanoo, etteivät yksittäiset lähtijät vaikuta vaalituloksiin, mutta harmittelee, että ”tyyppejä lähtee”.

- Mielellään me pidettäisiin ne, mutta en tiedä, mitä naapuri lupaa.

Harkimon mukaan monet lähtivät alkuaikoina Liike Nytiin innoissaan mukaan ehkä liian suurin odotuksin.

Liike Nyt julkaisee vaaliohjelmansa kunta- ja aluevaaleihin ensi viikon torstaina.