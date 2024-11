Harkimo löi rajun listan pöytään: “Poistetaan…”

Orpon hallitus on toimintakyvytön, Liike nytin puheenjohtaja Harry Harkimo on otsikoinut tänään medialle lähettämänsä tiedotteen.

Harkimon mukaan vain talouden kasvu pelastaa Suomen ja suomalaisten talouden.

– Tuntuu siltä, että Orpon ja Purran hallitus vain hokee samoja loitsuja, mutta on oikeasti toimintakyvytön. Nyt meillä kasvavat vain työttömyys ja konkurssit ja pahempaa on tulossa, uskoo kansanedustaja, Harkimo sanoo.

Harkimon mukaan Suomen on reagoitava nopeasti.

– Yhdysvallat aloittaa kauppasodan Kiinaa vastaan ja siitä kärsii väkisin myös Euroopan talous. Euroopan perinteinen talousveturi Saksa on jo valmiiksi polvillaan heikon taloutensa kanssa ja maassa on koossa toimintakykyinen hallitus aikaisintaan vappuna, jos silloinkaan. Ranskan presidentti on rampa ankka vähemmistöhallituksensa kanssa eli Euroopasta ei apua Suomeen tule. Kotimaan työmarkkinoilla kaikki viittaa siihen, että tulee pitkä ja synkkä talvi. Hallitus ei yksinkertaisesti nyt vain voi odottaa ja höpistä jotakin suhdanteista, Harkimo sanoo tiedotteessaan.