30.8.2025 12:55 ・ Päivitetty: 30.8.2025 12:55

Harkimo: suomalaisten pitää tehdä töitä ja tienata enemmän

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

-  Suomen julkinen talous on romahtamassa. Velkarallin voi pysäyttää vain talouskasvu ja sitä varten tarvitaan rohkea kasvuohjelma sekä nopeita ja vaikuttavia päätöksiä, Liike Nytin kansanedustaja Harry Harkimo sanoo.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Harkimon mukaan yritykset on saatava kasvuun ja investoimaan, mitä kautta saadaan myös työpaikkoja.

-  Suomalaisten pitää tehdä enemmän töitä ja tienata paremmin. Verotulot kasvavat samalla kautta linjan ja sen avulla suomalaisilla pitää olla varaa elää paremmin.

OPPOSITIOPUOLUE Liike Nytin ylimääräisessä puoluekokouksessa lauantaina puolueen toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Laura Sulkava Helsingistä ja puoluevaltuuston puheenjohtajaksi Jari Smedberg Savonlinnasta.

Kokouksessa ei tehty henkilövalintoja keulahahmon suhteen vaan puheenjohtajana jatkaa puolueen ainoa kansanedustaja Harry Harkimo.

