Harkimo täräytti kovan vaateen Ylestä

Yleisradiosta pitää tehdä erityistilintarkastus, vaatii Liike nytin puheenjohtaja Harry Harkimo tiedotteessaan. Demokraatti Demokraatti

Harkimo on mukana parlamentaarisessa työryhmässä selvittämässä Ylen rahoitusta ja sanoo, ettei tule hyväksymään mitään ehdotusta ennen kuin erityistilintarkastus ja selvitykset on käyty läpi.

– Yleisradio on kesän aikana ollut liian paljon otsikoissa. Eivät jutut koskaan tyhjästä synny eli ei savua ilman tulta. Yhtiön toiminnassa on liikaa aivan itse aiheutettuja häiriöitä. Organisaatio on sekaisin. Yle on julkisen palvelun verovaroin rahoitettu yhtiö ja sen on pakko avata toimintaansa ja taloutta nykyistä enemmän. Sen on pystyttävä toimimaan tehokkaammin. Avoimuuden nimissä Yleisradiolle pitää tehdä välittömästi erityistilintarkastus ja muut sovittavat selvitykset, Harkimo sanoo tiedotteessaan.

Harkimon mukaan Yleisradiosta pitäisi tehdä huolellinen pitkän tähtäimen suunnitelma.

– Maali pitää laittaa riittävän pitkälle ja selvitellä rauhallisesti, miten esimerkiksi tekoäly, digitalisaatio ja henkilökunnan eläköityminen vaikuttavat palveluun ja kustannuksiin. Pitää pystyä reagoimaan myös kuluttajien käytöksen muuttumiseen. Miksi pitää yllä kolmea TV-kanavaa ja niiden kalliita rakenteita, jos ihmiset katsovat yhä vähemmän TV:tä?

Harkimon mukaan kustannusten alentamisen tavoite voi olla 15-30 prosenttia nykytasoon verrattuna.

Harkimo sanoo tiedotteessaan, että hänen mielestään paljon lisää laatua ja kustannustehokkuutta syntyisi, jos paremmalla ostamisen osaamisella hyödynnettäisiin alihankintana kotimaista yksityistä tuotantoa enemmän.