Harris ja Trump kohtaavat tärkeässä tv-väittelyssä aamuyöllä Suomen aikaa

Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin ja varapresidentti Kamala Harrisin kannatusluvut olivat jokseenkin tasoissa juuri ennen tärkeää televisioväittelyä, jossa presidenttiehdokkaat kohtaavat ensimmäisen kerran.

Trumpin ja Harrisin kohtaaminen televisioväittelyssä voi vaikuttaa huomattavasti amerikkalaisten mielipiteisiin ehdokkaista, kertoi CNN tuoreen kyselyn perusteella.

CNN:n ja PBS-kanavan mukaan demokraattien ehdokas Kamala Harris johtaa republikaaniehdokas Trumpia kyselyssä yhdellä prosenttiyksiköllä. Harrisia kertoi aikovansa äänestää 49 prosenttia äänestäjiksi rekisteröityneistä, kun Trumpia äänestäisi 48 prosenttia. Trumpilla on kuitenkin tukenaan ryhmiä, joita pidetään ratkaisevina lopputuloksen kannalta marraskuun vaaleissa, PBS kertoi.

Kyselyyn osallistuneista valtaosa sanoi katsovansa ABC-kanavan televisioväittelyn, joka alkaa aamuneljältä Suomen aikaa. Vastanneista noin kolmasosa sanoi väittelyn vaikuttavan paljon siihen, mitä he ajattelevat ehdokkaista.

Väittely kestää puolitoista tuntia, ja sitä seurataan suorana ympäri maailmaa.

ENNEN väittelyä Trumpin kampanjan tiedottaja Jason Miller sanoi Trumpin aikovan olla oma itsensä, mutta Miller sanoi odottavansa myös “yllätyksiä”, kertoo CNN.

Odotettavaa on, että väittelyssä puhuttaisiin ainakin maahanmuutosta sekä Yhdysvaltojen ja Meksikon välisen rajan valvonnasta, jossa presidentti Joe Biden ja varapresidentti Harris ovat republikaanien mielestä epäonnistuneet. Aihetta pidetäänkin Harrisille väittelyn vaikeimpana.

Miller väitti myös nimenomaan Harrisin johtaneen maata, ei presidentti Bidenin.

Harris on CNN:n mukaan sen haastattelussa sanonut aiemmin muuttaneensa mieltään joissain asioissa, mutta että hänen arvonsa ovat pysyneet samoina.

Harris sanoi haastattelussa, että siirtolaisille tulisi seurauksia Yhdysvaltojen rajan ylittämisestä laittomasti. Hänen kantansa Trumpin vaatimaan rajamuuriin on muuttunut, ja hän on sanonut tukevansa siihen sijoittamista, vaikka hän oli arvostellut raja-aitaa aiemmin ankarin sanankääntein.

HARRISIN kanta toiseen keskeiseen vaalikysymykseen, aborttiin, ei ole muuttunut. Harris puolustaa aborttioikeutta ja on luvannut, että hän pyrkii sisällyttämään oikeuden aborttiin Yhdysvaltain lakeihin. Harrisin odotetaan väittelyssä myös painostavan asiassa Trumpia, jonka lausunnot asiasta ovat vaihdelleet, kertoi CBS-kanava.

Harris on myös puhunut Bidenia enemmän Israelin Gazan kaistalla surmaamista siviileistä. Siksi on epäilty, että hän ottaisi Bidenia tiukemman linjan Yhdysvaltojen tukemaan Israeliin. Harris on kuitenkin sanonut, ettei keskeyttäisi asetoimituksia Israeliin.