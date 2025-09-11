Kotimaa
11.9.2025 06:49 ・ Päivitetty: 11.9.2025 06:49
Harvinainen kauppa tulossa: valtio myy virastohevosiaan
Luonnonvarakeskus (Luke) etsii uutta kotia kymmenelle omistamalleen hevoselle. Suomenhevoset ovat olleet virastolla tutkimusavustajina, ja niitä on hoidettu säännösten mukaisesti.
Luke kertoo tiedotteessaan, että kymmenen suomenhevostammaa myydään suljetulla tarjousmenettelyllä.
Tarjousten sisältöjä ei julkaista tarjousaikana. Valinnassa voidaan Luken mukaan huomioida myös hevosen tulevat asuin- ja hoito-olosuhteet, eli mihin tahansa kerrostaloasuntoon niitä on turha yrittää hankkia.
MYYTÄVÄT heposet ovat osallistuneet muun muassa viraston erilaisiin hyvinvointi- ja pihattotutkimuksiin, ja niillä on Luonnonvarakeskuksen mukaan hyvä sukutausta.
Hevoset asuvat nyt Harjun oppimiskeskuksessa Virolahdella Kymenlaaksossa. Halukkaat ostajat voivat käydä siellä katsomassa niitä syyskuussa yhtenä näyttöpäivänä.
Luonnonvarakeskus sanoo odottavansa polletarjouksia lokakuun kolmanteen päivään asti.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.