11.9.2025 06:49 ・ Päivitetty: 11.9.2025 06:49

Harvinainen kauppa tulossa: valtio myy virastohevosiaan

iStock
Suomenhevonen on ainoa kotimainen hevosrotumme. Kuvassa oleva liinaharja ei ole Luken hevosia.

Luonnonvarakeskus (Luke) etsii uutta kotia kymmenelle omistamalleen hevoselle. Suomenhevoset ovat olleet virastolla tutkimusavustajina, ja niitä on hoidettu säännösten mukaisesti.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Luke kertoo tiedotteessaan, että kymmenen suomenhevostammaa myydään suljetulla tarjousmenettelyllä.

Tarjousten sisältöjä ei julkaista tarjousaikana. Valinnassa voidaan Luken mukaan huomioida myös hevosen tulevat asuin- ja hoito-olosuhteet, eli mihin tahansa kerrostaloasuntoon niitä on turha yrittää hankkia.

MYYTÄVÄT heposet ovat osallistuneet muun muassa viraston erilaisiin hyvinvointi- ja pihattotutkimuksiin, ja niillä on Luonnonvarakeskuksen mukaan hyvä sukutausta.

Hevoset asuvat nyt Harjun oppimiskeskuksessa Virolahdella Kymenlaaksossa. Halukkaat ostajat voivat käydä siellä katsomassa niitä syyskuussa yhtenä näyttöpäivänä.

Luonnonvarakeskus sanoo odottavansa polletarjouksia lokakuun kolmanteen päivään asti.

