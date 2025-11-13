Hätäkeskuspäivystäjät: Hallitus ei ota alan tilannetta vakavasti – Henkilöstöä on jo nyt liian vähän

Hätäkeskusammattilaisten liitto HAL vaatii välittömiä toimia hätäkeskuspäivystäjien määrän turvaamiseksi. Hallitusohjelmassa luvattu selvitys hätäkeskusten veto- ja pitovoimasta ei kannanoton mukaan yksin riitä. Demokraatti Demokraatti

– Päätöksiä tarvitaan nyt, jotta kansalaisten turvallisuus ja avunsaanti voidaan turvata myös tulevaisuudessa, kannanotossa sanotaan.

Koulutusmäärät eivät sen mukaan vastaa tällä hetkellä kasvavaa työvoimatarvetta. Arviolta lähes neljännes hätäkeskuspäivystäjistä eläköityy kymmenen vuoden sisällä. Ilman ripeitä toimia henkilöstövaje syvenee, mikä vaarantaa sekä työntekijöiden jaksamisen että kansalaisten mahdollisuuden saada apua nopeasti hädän hetkellä.

HAL muistuttaa, että toimiva hätäkeskusjärjestelmä on osa kansalaisten perusoikeutta saada apua nopeasti ja luotettavasti.

-Hätäkeskuspäivystäjät ovat kriittinen osa yhteiskunnan turvaverkkoa ja ensimmäinen lenkki avun saannin ketjussa. Työ on vaativaa, vastuullista ja henkisesti kuormittavaa. Kun päivystäjiä ei ole riittävästi, apu viivästyy, ja sillä voi olla kohtalokkaita seurauksia, Hätäkeskusammattilaisten liiton puheenjohtaja Sanna Jääskeläinen sanoo.

Hätäkeskusammattilaisten liitto HAL esittää kolmea kiireellistä toimenpidettä tilanteen korjaamiseksi. Sen mukaan päivystäjäkoulutukseen on lisättävä aloituspaikkoja jo vuonna 2026, jotta työvoimapula ei kriisiydy.

Työoloja, palkkausta ja urakehitysmahdollisuuksia on parannettava, jotta ala houkuttelee uusia tekijöitä ja pitää kokeneet ammattilaiset työssään. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä on ehkäistävä nykyistä tehokkaammin.

Hallitusohjelman kirjaukset on vietävä käytäntöön yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Tarvitaan konkreettinen toimenpideohjelma ja riittävä resursointi.

– Hätäkeskuspäivystäjien työ on kansalaisten turvan kivijalka. Nyt ei ole varaa viivyttelyyn – jokainen viivästynyt hätäpuhelu on liikaa, Jääskeläinen painottaa.

Hätäkeskusammattilaisten liitto HAL on Suomen pelastusalan ammattilaiset SPALin jäsenliitto.