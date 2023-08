Havaijilla on yhä yli tuhat ihmistä kateissa maastopalojen jäljiltä

Vähintään 1 100 ihmistä on edelleen kateissa kaksi viikkoa sitten Havaijilla Mauin saarilla riehuneiden maastopalojen jälkeen, kertovat viranomaiset. Kadonneiden määrän odotetaan yhä nousevan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

FBI selvittää ihmisjäänteiden perusteella kuolleiden henkilöllisyyksiä ja on kerännyt kadonneiden omaisten dna:ta tutkimuksia varten. Tähän mennessä dna-näytteitä on saatu kerättyä vain noin sata, ja FBI on perustanut puhelinpalvelun, johon kadonneiden omaiset voivat ottaa yhteyttä.

- Tarvitsemme apua suurelta yleisöltä, sanoi FBI:n erikoisagentti Steven Merrill tiistaina.

Tunnistaminen on ollut työlästä myös pahoin palaneiden ruumiiden kunnon vuoksi. Yhteensä tulipaloissa on kuollut ainakin 115 ihmistä, joista vain 27 on tunnistettu.