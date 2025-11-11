Palkittu politiikan aikakauslehti.
11.11.2025 10:55 ・ Päivitetty: 11.11.2025 10:55

HBL: Perussuomalaiset löysi uuden vihollisen – ”Tappava uhka”

LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Perussuomalaiset on muuttamassa suhtautumistaan ruotsin kieleen ja keskittymässä englannin kielen uhkaan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Asiasta kertoo puolueen ensimmäinen varapuheenjohtaja Teemu Keskisarja Hufvudstadsbladetille (HBL).

Puolueen piirissä on laadittu uusi HBL:n näkemä kielistrategia, jota ei ole vielä julkaistu eikä hyväksytty puoluehallituksessa. Strategian laati viitisentoista perussuomalaista puolueen kokoontumisessa Hämeenlinnassa lokakuussa. Keskisarja johti työryhmää.

-  Perussuomalaiset on 1800-luvun fennomanian ja suomalaisuusliikkeen perillinen. Vihollinen on vain vaihtunut. Meidän äidinkieleemme kohdistuu tappava uhka. Taistelemme englannin kielen hegemoniaa vastaan, ryhmä kirjoittaa HBL:n mukaan.

Linjauksissa puolue edelleen esimerkiksi vastustaa pakollista ruotsin kielen opiskelua kouluissa, mutta ei enää vaadi keskustelua ruotsin kielen perustuslaillisesta asemasta.

-  Perussuomalaiset hyväksyy ruotsin toisena kansalliskielenä, kuuluu uusi linjaus.

KESKISARJAN mukaan strategia merkitsee muutosta perussuomalaisten kielipolitiikassa: puolue näkee nyt ”uuden vihollisen” englannin kielessä.

Keskisarjan mielestä ruotsi ei muodosta uhkaa suomen kielelle, vaan nyt puolue haluaa suojella molempia kansalliskieliä englannin kielen vaikutteilta.

-  Ravintolat, joissa saa palvelua vain englanniksi ja yliopistot, joissa viestitään ensisijaisesti englanniksi – ne ovat meidän maamme kielellisiä kohtalonkysymyksiä. Englanti voi pyyhkiä sekä ruotsin että suomen maailmankartalta, Keskisarja sanoo HBL:lle.

Työryhmän laatimissa linjauksissa vaaditaan muun muassa, että englanninkielisiä päiväkoteja ja peruskouluja tulee vastustaa ja yliopistoja, jotka viestivät ensisijaisesti englanniksi, tulisi rangaista.

Myös Ylen pitäisi työryhmän mielestä keskittyä ensisijaisesti suomenkielisiin ohjelmiin eikä tuhlata rahaa ”angloamerikkalaiseen roskaviihteeseen”. Työryhmän mukaan englanti on tänä päivänä samanlainen uhka suomea kohtaan kuin venäjän kieli oli 1800-luvulla.

PERUSSUOMALAISET on aiemmin vaatinut esimerkiksi vuoden 2022 suomalaisuusohjelmassaan, että ruotsinkielisten niin sanotut kielikiintiöt poistettaisiin yliopistoista ja että suomen kieltä pidettäisiin ensisijaisena maahanmuuttajien kotoutumisen kielenä.

Keskisarjaa sanoo HBL:lle, ettei allekirjoita näitä vaatimuksia.

-  Rintama on nyt täysin suunnattu englantia kohti, hän sanoo.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
