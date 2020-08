”He haluavat tuhota tämän maan” – republikaanien puoluekokous alkoi uhkakuvien maalailulla, jos Trump ei voita

Yhdysvalloissa on alkanut republikaanien puoluekokous, joka pidetään demokraattien kokouksen tapaan pääosin virtuaalisesti.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Jo ennen kokouksen virallista alkua presidentti Donald Trump voitti presidenttiehdokkuuden delegaattien äänestyksessä ylivoimaisesti. Trumpin on määrä ottaa ehdokkuus virallisesti vastaan torstaina.

Tämän jälkeen hän puhui äänestyksen jälkeen delegaateille lyhyesti paikan päällä Charlottessa. Puheessaan hän muun muassa korosti vaalien olevan maan historian tärkeimmät sekä jatkoi epäluottamuksen kylvämistä postiäänestystä kohtaan, vihjaten, että ”demokraatit haluavat varastaa vaalit” niiden kautta.

– He käyttävät koronaa vaalien varastamiseen, Trump sanoi ilman todisteista.

Siinä missä demokraattien puoluekokouksessa viime viikolla keskityttiin ihmisten korona-, rasismi- ja taloushuolien puimiseen, republikaanien ensimmäinen puoluekokouspäivä keskittyi hyvin pitkälle Trumpin ja Yhdysvaltojen suuruutta hehkuttaviin puheisiin ja varoitteluun siitä, mitä Trumpin häviö voisi tuoda tullessaan.

Yhdysvaltalaisessa mediassa osaa kokouksen puheista kuvattiin ”täydeksi kulttuurisodaksi”. Monet puhujat nostivat Trumpin esiin järjestyksen takaajana, ja maalasivat demokraatit niin sosialismin kuin anarkismin edustajina.

Suomen aikaa aamuyöllä alkanut kokous käynnistyi rukouksella ja konservatiivisen nuorisojärjestön Turning Point USA:n perustajan Charlie Kirkin puheella.

Kirk muun muassa totesi, että Trumpin valinta ”suojelee Yhdysvaltoja sellaisena kuin se on”. Hän myös väitti, että Trump valittiin ”suojelemaan ihmisiä väkijoukoilta, jotka haluavat tuhota elämäntapamme, naapurustomme, koulumme ja kirkkomme”.

”He haluavat varastaa vapautemme.”

Myöhemmissä kokouspuheissa väitettiin muun muassa, että demokraattien valtaantulo veisi rahoituksen poliisilta ja toisi maahan sosialismin. Republikaanit ovat toistelleet, että demokraattien vaalivoitto veisi rahoituksen poliisilta.

Demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden on kuitenkin sanonut, että ei kannata poliisin rahoituksen vähentämistä tai poistamista.

Kokouksessa esiintynyt Donald Trump Juniorin naisystävä ja Trumpin kampanjan päävarainkerääjä Kimberly Guilfoyle syytti demokraatteja ”maan tuhoamisyrityksestä”.

– He haluavat tuhota tämän maan ja kaiken, jonka puolesta olemme taistelleet ja pidämme tärkeänä. He haluavat varastaa vapautemme. He haluavat kontrolloida mitä ajattelette ja mihin uskotte, hän syytti puheessaan.

Ensimmäisen päivän nimekkäimmät puhujat olivat entinen YK-suurlähettiläs Nikki Haley ja Trumpin vanhin poika Donald Trump Junior.

Haley keskittyi pääasiassa moittimaan ex-presidentti Barack Obaman ja Bidenin ulkopolitiikkaa. Hän hehkutti Trumpin nousseen kunnolla ”Yhdysvaltain vihollisia vastaan” ja asettuneen muun muassa Pohjois-Koreaa ja Kiinaa vastaan.

– Obama ja Biden antoivat Pohjois-Korean uhkailla Amerikkaa. Trump torjui nämä heikkoudet ja asetti historian kovimpia pakotteita Pohjois-Koreaa vastaan, Haley sanoi.

Muun muassa New York Times ja Guardian kummeksuivat kommenttia, sillä Trump tapasi Pohjois-Korean Kim Jong-unin kasvokkain, mikä on poikkeuksellista.

Haley myös kiitteli Trumpin laajasti kiisteltyä päätöstä siirtää Yhdysvaltain suurlähetystö Jerusalemiin.

Donald Trump Junior taas hehkutti Trumpin taloudenhoitoa ja väitti, että Joe Bidenin toimet tuhoaisivat maan talouden. Hän varoitteli, että Biden olisi sulkemassa maata uudelleen koronatoimien vuoksi ja ”tuhoaisi sillä maan talouden”.

Koronavideo jätti mainitsematta viruksen vähättelyn.

Kokouksessa pyrittiin esittämään myös Trumpin laajaa kritiikkiä saaneet koronatoimet uudenlaisessa valossa.

Kokouksessa esitettiin muun muassa video, jossa vihjattiin, että Maailman terveysjärjestö WHO ja demokraatit olisivat vähätelleet koronavirusta, kun taas Trump olisi ottanut viruksen tosissaan esimerkiksi julistamalla matkustusrajoituksia Kiinaan.

New York Timesin faktantarkistuksen mukaan Trumpin matkustusrajoitus oli kuitenkin tehoton viruksen leviämisen estämisestä.

Koronavideo jätti myös mainitsematta, että Trump vähätteli virusta pandemian alussa ja on muun muassa ajanut koronarajoitusten purkamista huomattavasti asiantuntijoiden suosituksia nopeammin.

Kun WHO julisti terveyshätätilan koronan vuoksi tammikuun lopussa, Trump antoi ymmärtää, ettei virus ole uhka Yhdysvalloissa ja sanoi ”sen katoavan huhtikuussa”, kun ilmat lämpenevät.

Elokuun alussa Trump vastasi kysymykseen Yhdysvaltain korkeista koronakuolinluvuista toteamalla, että ”se on mitä on”.

Yhdysvalloissa on todettu eniten koronatartuntoja ja niihin liittyviä kuolemia maailmassa.

Trump esiintyi videolla tavallisten työntekijöiden kanssa.

Donald Trump esiintyy kokouksessa jokaisena päivänä, vaikka hän pitää varsinaisen linjapuheensa vasta nelipäiväisen kokouksen päätöspäivänä.

Ensimmäisen päivän puoluekokouksessa Trump esiintyi videolla tavallisten yhdysvaltalaisten työntekijöiden kanssa Valkoisessa talossa ja keskusteli heidän kanssaan koronavirustilanteesta. Vieraina oli muun muassa sairaanhoitajia ja postin työntekijöitä.

– Nämä ihmiset ovat ystäviäni. He ovat upeita työntekijöitä, jotka ovat auttaneet todella paljon koronavirustilanteessa, Trump sanoi.

Trump esiintyi kokouksessa myös toisen kerran videolla yhdysvaltalaisten kanssa, jotka ovat olleet panttivankeina tai vankilassa ulkomailla.

Trumpin kanssa esiintyi muun muassa Turkissa vankilassa istunut pastori Andrew Brunson, joka kiitteli Trumpia vapauttamisestaan.

Huomiota herätti Trumpin kommentti Brunsonille, jossa hän kehui Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogania, vaikka tämän hallinto oli vastuussa Brunsonin pidätyksestä.

– Presidentti Erdogan oli erittäin hyvä minulle, Trump sanoi videolla Turkissa pidätetylle Brunsonille.

Brunson pidätettiin lokakuussa 2016 samalla kun Turkissa vangittiin kymmeniätuhansia ihmisiä, joita syytettiin osallisuudesta vallankaappaussuunnitelmaan ja yhteyksistä muslimisaarnaaja Fethullah Güleniin.

Pastorin vankeus poiki Turkin ja Yhdysvaltain välille diplomaattisen kriisin, joka sai Yhdysvallat asettamaan Turkille talouspakotteita ja uhkaamaan lisätoimilla, ellei pastoria vapauteta. Hänet vapautettiin lokakuussa 2018.

Puhujat pyrkivät torppaamaan Trumpiin kohdistuvia rasismisyytöksiä.

Eri puhujat pyrkivät myös torppaamaan Trumpiin kohdistuvia rasismisyytöksiä ja väitteitä siitä, että tämä olisi suhtautunut valkoisen ylivallan kannattajiin liian myötämielisesti.

Kokouksessa puhui muun muassa amerikkalaisen jalkapallon entinen tähtipelaaja Herschel Walker. Hän totesi, että mustana miehenä ja Trumpin ystävänä ei pidä tätä rasistina.

– Sieluani satuttavat ne kaikki kamalat nimitykset, joilla ihmiset kutsuvat Donaldia. Pahin niistä on rasisti. Otan henkilökohtaisena loukkauksena, että ihmiset ajattelevat, että olisin ollut 37 vuotta ystävä rasistin kanssa — kasvoin syvällä etelässä, näin rasismia läheltä. Tiedän mitä rasismi on ja se ei ole Donald Trump, hän sanoi.

Myöhemmin viikolla ääneen pääsee monia muitakin Trumpin perheen jäseniä, kuten hänen tyttärensä Ivanka Trump ja puolisonsa Melania Trump.

Kokouspuhujien joukossa on myös johtavia republikaanipoliitikkoja, kuten senaatin enemmistöjohtaja Mitch McConnell ja ulkoministeri Mike Pompeo. Kolmantena kokouspäivänä oman puheensa pitää varapresidentti Mike Pence.

Kokouksesta loistavat poissaolollaan monet johtavat maltilliset republikaanit. CNN:n mukaan puoluekokouksen aamuna yli kaksikymmentä republikaanipoliitikkoa kertoi astuvansa tukemaan vaaleissa Trumpin vastaehdokas Bidenia.

Bidenin taakse asettuivat muun muassa Arizonan senaattori Jeff Flake ja entinen republikaaniedustaja Charlie Dent.

Myöskään entinen republikaanipresidentti George W. Bush ei ole puhujien joukossa.

STT–Sanna Raita-aho