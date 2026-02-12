Politiikka
12.2.2026 09:59 ・ Päivitetty: 12.2.2026 10:02
”Hei kokoomus, markkinat eivät ole kaikkivoipaisia” – Heinäluoma syyttää hallitusta ”käsien heiluttelusta”
Eveliina Heinäluoma (sd.) syyttää työministeri Matias Marttista (kok.) ”käsien heiluttelusta” asuntomarkkinoita ja rakennusalaa vaivaavan kriisin hoidossa.
Marttinen totesi torstaina Ylellä, että hallitus ei valmistele minkäänlaisia muutoksia varainsiirtoveroon. Ministeri kutsui aiheeseen liittyvää poliittista keskustelua haitalliseksi, koska katsoi puheiden voivan hidastaa asuntokauppaa entisestään.
– Kokoomus on kolme vuotta vain odottanut, että asuntomarkkinat ja rakennusala piristyvät itsestään. Hei kokoomus, markkinat eivät ole kaikkivoipaisia, joten päättäjiltä tarvitaan nyt toimia eikä käsien heiluttelua, vaatii ympäristövaliokunnan jäsen, Heinäluoma sanoo tiedotteessaan.
Petteri Orpon (kok.) hallituksen energia näyttää Heinäluoman mukaan kuluvan toimettomuudelle keksittäviin uusiin selityksiin.
– Hallituksesta toistellaan, ettei talouden käänteen vauhdittamiseen ole olemassa yhtään hopealuotia, vaikka talousasiantuntijat ovat arvioineet, että rakennusalan piristyminen elvyttäisi muunkin kysynnän. Toimien sijaan hallitus on antanut rakennusalan romahduksen vetää koko talouden ja työllisyyden tarpeettoman syvään taantumaan.
Asuntojen ostoketjujen kannalta avainasemassa ovat Heinäluoman mukaan ensiasunnon ostajat, joiden ostopäätös ei pysähdy myymättömään asuntoon.
– Pelko työttömyydestä ja verotuksen tosiasiallinen kiristyminen monen kohdalla vaikuttavat varmasti lainanottohaluihin. Vanhojen asuntojen hinnat ovat laskeneet, joten nyt olisi otollinen aika ryhtyä asuntokaupoille, mutta tähän tarvittaisiin kannustin oikeaan suuntaan.
SDP on esittänyt määräaikaista ensiasunnon ostajien varainsiirtoverovapauden palauttamista yhdeksi vuodeksi sekä määräaikaista viiden vuoden korkovähennystä tänä vuonna tehtäville asuntokaupoille. Tutkimustiedon mukaan määräaikaisena tehtävät toimet voivat elvyttää taloutta jopa vahvemmin kuin pysyvät.
– Ensiasunnon ostajan määräaikainen varainsiirtovapaus ja määräaikainen korkovähennys merkitsisivät valtiolle noin 80 miljoonan euron vähennystä verotuloihin. Tavallisen palkansaajan taloutta kohentaviin toimiin ei kuulemma ole varaa, vaikka hallituksen kaavailema yhteisöveron laskeminen vähentää valtion verotuloja kymmenkertaisen määrän, Heinäluoma sanoo.
