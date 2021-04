Heinäluoma: Helsingiltä työntekijöille 200 euron kulttuuri- ja liikuntaseteli

Helsingin kaupunginvaltuusto käsittelee tänään 21.4. kokouksessaan SDP:n esittämää kaikille kaupungin työntekijöille myönnettävää 200 euron arvoista kulttuuri- ja liikuntaseteliä. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Kaupunkimme työntekijöistä suurella osalla on takanaan raskas vuosi ja jaksamista vielä tarvitaan. On tärkeää, että kaupunki osoittaa arvostusta omille työntekijöilleen niin kertaluontoisena panoksena kuin myös pitkäjänteisen, reilun henkilöstöpolitiikan muodossa. Nyt maksettava kulttuuri- ja liikuntaseteli on seurausta SDP:n helmikuussa tekemästä esityksestä. Olen iloinen, että kaupunki tarttui esitykseemme ja toi näin nopeasti etuuden päätettäväksi, sanoo SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma tiedotteessaan.

– Seteli toimii myös tärkeänä piristysruiskeena koronasta pahoin kärsineelle kulttuuri- ja liikunta-alalle. On tärkeää, että kaupunki kannustaa omalla esimerkillään kulttuuri- ja liikuntapalvelujen käyttöön nyt, kun pääsemme vaiheittain avaamaan alan palveluja, Heinäluoma lisää.